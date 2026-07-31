Thiago Medina, el ex Gran Hermano que casi muere en un accidente de moto, fue acusado por abuso sexual

El exparticipante del reality de Telefe, quien estuvo al borde de la muerte tras chocar el año pasado con su moto, ahora enfrenta una gravísima acusación de una prima, que dice que fue abusada por él cuando tenía 12 años.
Thiago Medina, exintegrante de Gran Hermano, -expareja de Daniela Celis-, con quien compartió el programa, papá de dos hijas chiquitas y sobreviviente de un terrible accidente en moto que, el año pasado, pudo costarle la vida, ahora enfrenta una grave denuncia policial. En las últimas horas, fue denunciado por su prima, por presunto abuso sexual.
"Cuando esto pasó yo tenía 12 años y me animé a contárselo a mi familia a los 15...", explica el relato compartido en redes sociales, que tiene como protagonista a la prima del exparticipante de Gran Hermano, el reality show de Telefe. Acto seguido, la joven explicó el contexto en el sucedieron los hechos, que marcaron su historia, para siempre.
"Con mi familia fuimos a la casa de la familia de Thiago a contar esto y se encargaron de divulgar por todos lados que yo mentía. "Después de eso, Thiago fue a hablar con mi papá para decirle que yo quería estar con él", recordó, la joven. "Thiago se quedaba a dormir en mi casa. Estábamos con mi hermano y ellos jugaban al Free Fire...".
"Yo estaba en la pieza mirando televisión cuando él se vino a acostar conmigo y ahí empezó todo. Me callé un montón de tiempo porque soy una chica que no habla en el momento. Me pasó con otra persona y no lo hablé porque me cuesta mucho soltar las cosas", compartió, la denunciante.
Fue en LAM, el programa de Angel de Brito, en las noches de América, donde contaron el documento, registrado con fecha del día de ayer, jueves treinta de julio, en hora de las 19:45, en el que se identifica formalmente a la denunciante como Iara Agustina Ledesma. Según el informe de las autoridades, el hecho habría ocurrido cuando la joven tenía 13 años, durante una visita del joven a su vivienda.
El texto que se generó en la departamental a consecuencia de la presentación en persona de Iara describe, en detalle, los tocamientos indebidos que habría vivido la menor por parte de su familiar en aquella oportunidad. Sobre el final del escrito, el acta confirma que la joven instó la acción penal por esta única situación puntual.