Thiago Medina, el ex Gran Hermano que casi muere en un accidente de moto, fue acusado por abuso sexual

LOS DETALLES DE LA DENUNCIA POLICIAL

Fue en LAM, el programa de Angel de Brito, en las noches de América, donde contaron el documento, registrado con fecha del día de ayer, jueves treinta de julio, en hora de las 19:45, en el que se identifica formalmente a la denunciante como Iara Agustina Ledesma. Según el informe de las autoridades, el hecho habría ocurrido cuando la joven tenía 13 años, durante una visita del joven a su vivienda.

El texto que se generó en la departamental a consecuencia de la presentación en persona de Iara describe, en detalle, los tocamientos indebidos que habría vivido la menor por parte de su familiar en aquella oportunidad. Sobre el final del escrito, el acta confirma que la joven instó la acción penal por esta única situación puntual.