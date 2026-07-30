Gran Hermano Generación Dorada: una gala con sanciones y votos anulados

En la 21° gala de nominación, debió intervenir Gran Hermano y quedaron definidos los participantes que jugarán su futuro en la casa en la Gala de Eliminación del lunes 3 de agosto.
Este miércoles 29 de julio se llevó a cabo la Gala de la Nominación de la vigesimotercera semana de competencia, en la que los participantes de la casa y las visitas especiales, pasaron por el confesionario para dejar expuesto su juego.
Antes de las nominaciones, Gran Hermano anunció que hay sanción por complot y voto cantado “Todas aquellas nominaciones viseadas de irregularidades fueron anuladas” y reveló que iba a aplicar una sanción colectiva “Esta semana jugarán por el 50% del presupuesto”. Y cerró sentenciando: “Espero que jueguen limpio y no recurran a actitudes anti reglamentarias. Por favor, no me obliguen a tomar medidas más severas”.
Tras el comunicado, Santiago del Moro reveló que hubo varias situaciones, como Matías Hanssen haciendo comentarios en código para revelar a quiénes votó, Sol Abraham y Cinzia Francischiello hablaban de sacar a Campanita, y Yanina Zilli y Campanita complotando contra Sol Abraham.
Finalmente, la placa quedó conformada por Alejandra Majluf, Matías Hanssen, Steffany “Campanita” Pereira, Sol Abraham, Juan “Juanicar” Caruso, Yanina Zilli, Cinzia Francischiello, Luana Fernández y Mariela Prieto. En esta oportunidad, la placa es totalmente negativa, rumbo a la gala de eliminación del lunes 3 de agosto.
Los votos de la 21° Gala de Nominación
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