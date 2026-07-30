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Gran Hermano Generación Dorada: una gala con sanciones y votos anulados

En la 21° gala de nominación, debió intervenir Gran Hermano y quedaron definidos los participantes que jugarán su futuro en la casa en la Gala de Eliminación del lunes 3 de agosto.

Este miércoles 29 de julio se llevó a cabo la Gala de la Nominación de la vigesimotercera semana de competencia, en la que los participantes de la casa y las visitas especiales, pasaron por el confesionario para dejar expuesto su juego.

Antes de las nominaciones, Gran Hermano anunció que hay sanción por complot y voto cantado “Todas aquellas nominaciones viseadas de irregularidades fueron anuladas” y reveló que iba a aplicar una sanción colectiva “Esta semana jugarán por el 50% del presupuesto”. Y cerró sentenciando: “Espero que jueguen limpio y no recurran a actitudes anti reglamentarias. Por favor, no me obliguen a tomar medidas más severas”.

Tras el comunicado, Santiago del Moro reveló que hubo varias situaciones, como Matías Hanssen haciendo comentarios en código para revelar a quiénes votó, Sol Abraham y Cinzia Francischiello hablaban de sacar a Campanita, y Yanina Zilli y Campanita complotando contra Sol Abraham.

Finalmente, la placa quedó conformada por Alejandra Majluf, Matías Hanssen, Steffany “Campanita” Pereira, Sol Abraham, Juan “Juanicar” Caruso, Yanina Zilli, Cinzia Francischiello, Luana Fernández y Mariela Prieto. En esta oportunidad, la placa es totalmente negativa, rumbo a la gala de eliminación del lunes 3 de agosto.

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Los votos de la 21° Gala de Nominación

  • MATÍAS HANSSEN*: 3 para Campanita y 2 para Yipio. *Hizo la nominación espontánea pero sus votos fueron anulados.
  • SOLANGE ABRAHAM*: 2 para Campanita y 1 para Luana. *Sus votos fueron anulados por la sanción de Gran Hermano.
  • CINZIA FRANCISCHIELLO*: 2 para Luana y 1 para Campanita. *Su voto a Campanita fue anulado por la sanción de Gran Hermano.
  • CHARLOTTE CANIGGIA: 2 para Sol y 1 para Zilli.
  • JENNIFER “PINCOYA” TORRES: 2 para Hanssen y 1 para Campanita.
  • EMMANUEL VICH: 2 para Mariela y 1 para Majluf.
  • YISELA “YIPIO” PINTOS: 2 para Hanssen y 1 para Majluf.
  • MARIELA PRIETO: 2 para Majluf y 1 para Hanssen.
  • JULIANA “TINI” DÍAZ: 2 para Juanicar y 1 para Campanita.
  • STEFFANY “CAMPANITA” PEREIRA*: 2 para Sol y 1 para Hanssen. *Su voto a Sol fue anulado por la sanción de Gran Hermano.
  • ARIEL “BIG ARI” ANSALDO: 2 para Zilli y 1 para Charlotte.
  • JUAN PABLO “DEVI” DE VIGILI: 2 para Majluf y 1 para Campanita.
  • JUAN “JUANICAR” CARUSO: 2 para Sol y 1 para Hanssen.
  • LUANA FERNÁNDEZ: 2 para Campanita y 1 para Yipio.
  • ALEJANDRA MAJLUF: 2 para Juanicar y 1 para Tamara.
  • TAMARA PAGANINI: 2 para Cinzia y 1 para Majluf.

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