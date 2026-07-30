Gran Hermano Generación Dorada: una gala con sanciones y votos anulados

Antes de las nominaciones, Gran Hermano anunció que hay sanción por complot y voto cantado “Todas aquellas nominaciones viseadas de irregularidades fueron anuladas” y reveló que iba a aplicar una sanción colectiva “Esta semana jugarán por el 50% del presupuesto”. Y cerró sentenciando: “Espero que jueguen limpio y no recurran a actitudes anti reglamentarias. Por favor, no me obliguen a tomar medidas más severas”.