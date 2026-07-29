Gran Hermano Generación Dorada: Campanita y Majluf a pura lágrima

Minutos después llegó el turno de Alejandra Majluf cuando su hija Emma ingresó riendo y la abrazó con fuerza “Quedate tranquila que está todo bien. No esperabas que viniera” le dijo entre carcajadas nerviosas. Le aseguró que toda la familia y las mascotas se encuentran bien y le aconsejó “Mantenete lo más tranquila que puedas, disfruta y divertite”.

Antes de salir, Emma lanzó una frase que resonó fuerte mirando a su madre “Quiero una final de mujeres y una ganadora…”. La actriz, de 63 años, hizo un gran esfuerzo físico para no moverse, pero la emoción la superó.

En las últimas semanas Alejandra Majluf atravesó momentos de crisis emocional, nominaciones y polémicas por comentarios sobre el físico de otra participante, que la llevaron a pedir disculpas públicas y a expresar deseos de abandonar el juego.

Según mediciones, el programa promedió alrededor de 9,6 puntos durante la emisión del martes 28 y cerró en 10,4, mientras que el segmento de las visitas a Campanita y Majluf midió 9,2.