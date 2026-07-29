Gran Hermano Generación Dorada: Campanita y Majluf a pura lágrima

La casa más famosa del país fue testigo de un "Congelados" a pura emoción porque "Campanita" y Majluf se quebraron con las visitas de dos de sus seres queridos.
En la noche del martes 28 de julio de 2026, la casa de Gran Hermano Generación Dorada vivió una de las veladas más emotivas de las últimas semanas con una doble entrega del “Congelados”. Las jugadoras beneficiadas en esta oportunidad fueron Steffany “Campanita” Pereira y la actriz Alejandra Majluf, quienes no pudieron contener las lágrimas ante el ingreso sorpresivo de sus familiares.
La primera en cruzar la puerta giratoria fue Nilsa, la mamá de la participante de origen paraguayo-brasileño que se presentó ante todos los participantes como “la mamá de Campanita” y se dirigió directamente a abrazar a su hija, quien se deshizo en llanto.
“Cuánto tiempo, te extraño mucho hija mía. Gracias a Dios estoy tranquila. Todo el mundo está bien. Todo el mundo manda saludos. Tu papá, tus hermanos, tu tía, tu tío. Todo el mundo te extraña. Queremos lo mejor para ti” le dijo Nilsa. Luego, fiel al estilo ruidoso de su hija -conocida por despertar a la casa golpeando cacerolas-, caminó hasta la cocina y empezó a golpear dos ollas entre sí.
Antes de retirarse, le dejó un mensaje contundente “No permitas que las malas energías apaguen tu inocencia” y le recordó “Desde antes de nacer, Dios tenía un propósito para ti, hija. Cuando estabas en mi vientre ya fuiste una luchadora. Pasaste por muchos obstáculos dentro de mi barriga y Dios hizo que fueras más fuerte. Te amo, hija” logrando que Campanita se quebrara por completo.
Minutos después llegó el turno de Alejandra Majluf cuando su hija Emma ingresó riendo y la abrazó con fuerza “Quedate tranquila que está todo bien. No esperabas que viniera” le dijo entre carcajadas nerviosas. Le aseguró que toda la familia y las mascotas se encuentran bien y le aconsejó “Mantenete lo más tranquila que puedas, disfruta y divertite”.
Antes de salir, Emma lanzó una frase que resonó fuerte mirando a su madre “Quiero una final de mujeres y una ganadora…”. La actriz, de 63 años, hizo un gran esfuerzo físico para no moverse, pero la emoción la superó.
En las últimas semanas Alejandra Majluf atravesó momentos de crisis emocional, nominaciones y polémicas por comentarios sobre el físico de otra participante, que la llevaron a pedir disculpas públicas y a expresar deseos de abandonar el juego.
Según mediciones, el programa promedió alrededor de 9,6 puntos durante la emisión del martes 28 y cerró en 10,4, mientras que el segmento de las visitas a Campanita y Majluf midió 9,2.
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