Furia lanzó sus cursos online: cuánto cuestan y qué incluye cada uno

Juliana Scaglione presentó cuatro propuestas virtuales vinculadas a tarot, entrenamiento, saludos personalizados y preparación para castings y realities. Los precios parten de $40.000.
Juliana “Furia” Scaglione, una de las participantes de Gran Hermano 2023/2024, anunció una nueva propuesta comercial a través de sus redes sociales. La exintegrante del reality lanzó distintas experiencias virtuales que incluyen una tirada de cartas, asesoramiento sobre entrenamiento, saludos personalizados y preparación para castings y realities.
Las propuestas fueron incorporadas a la sección “Experiencias FURIA”, vinculada a la plataforma Turnito App. Los servicios pueden abonarse en pesos mediante Mercado Pago o en dólares, según la opción elegida.
La alternativa de menor valor es la Tirada de Cartas, cuyo precio es de $40.000 o 30 dólares. Según la descripción publicada, durante la consulta se pueden abordar temas relacionados con el amor, el trabajo, los vínculos, proyectos personales u otros asuntos que la persona quiera explorar.
La segunda propuesta es la Asesoría de Entrenamiento, que tiene un valor de $45.000 o 50 dólares. Está destinada a resolver dudas y realizar consultas vinculadas con el entrenamiento que lleva adelante cada cliente.
También se ofrece la posibilidad de contratar Saludos Personalizados, por $60.000 o 50 dólares. En este caso, el usuario puede reservar un saludo y recibe el video en el correo electrónico indicado dentro de las 48 a 72 horas.
La propuesta de mayor precio es la Asesoría de Casting y Reality, que cuesta $75.000 o 60 dólares. El servicio contempla cuestiones relacionadas con la presentación y el video de casting, el desenvolvimiento frente a cámara, la personalidad, simulaciones de preguntas, imagen y presentación en redes sociales y consultas sobre realities y procesos de selección.
Al anunciar las experiencias, Juliana Scaglione explicó en sus redes sociales qué tipo de asesoramiento ofrecería. “Quiero contarles que por fin ya van a tener un lugar en donde van a poder pedirme que les tire las cartas, que los asesore deportivamente y que los asesore en todo lo que es reality y castings”, expresó.
Luego agregó: “Ustedes lo pidieron, ustedes lo tienen y por fin lo pude crear. Los espero con sus reservas”.
El lanzamiento generó comentarios y críticas en redes sociales, y frente a esas repercusiones, Furia se refirió a la propuesta durante una entrevista en Bondi Live.
“Fondo de olla no es asesorar gente. Mi curso de reality y casting es genial. ¿Qué es lo que estoy haciendo mal?”, sostuvo, y en ese contexto, también explicó que considera que su experiencia puede servir para quienes buscan presentarse a este tipo de procesos.
“Está bueno que siendo Juliana pueda enseñarles a los demás qué es lo que me ayudó a llegar a donde llegué”, afirmó.
comentar