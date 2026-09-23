Furia lanzó sus cursos online: cuánto cuestan y qué incluye cada uno

También se ofrece la posibilidad de contratar Saludos Personalizados, por $60.000 o 50 dólares. En este caso, el usuario puede reservar un saludo y recibe el video en el correo electrónico indicado dentro de las 48 a 72 horas.

La propuesta de mayor precio es la Asesoría de Casting y Reality, que cuesta $75.000 o 60 dólares. El servicio contempla cuestiones relacionadas con la presentación y el video de casting, el desenvolvimiento frente a cámara, la personalidad, simulaciones de preguntas, imagen y presentación en redes sociales y consultas sobre realities y procesos de selección.

Al anunciar las experiencias, Juliana Scaglione explicó en sus redes sociales qué tipo de asesoramiento ofrecería. “Quiero contarles que por fin ya van a tener un lugar en donde van a poder pedirme que les tire las cartas, que los asesore deportivamente y que los asesore en todo lo que es reality y castings”, expresó.

Furia lanzó un curso para pasar el casting de un reality y hacerte famoso pic.twitter.com/UWdJD9AFTR — Vía País (@ViaBsAscomar) September 22, 2026

Luego agregó: “Ustedes lo pidieron, ustedes lo tienen y por fin lo pude crear. Los espero con sus reservas”.

El lanzamiento generó comentarios y críticas en redes sociales, y frente a esas repercusiones, Furia se refirió a la propuesta durante una entrevista en Bondi Live.

“Fondo de olla no es asesorar gente. Mi curso de reality y casting es genial. ¿Qué es lo que estoy haciendo mal?”, sostuvo, y en ese contexto, también explicó que considera que su experiencia puede servir para quienes buscan presentarse a este tipo de procesos.

“Está bueno que siendo Juliana pueda enseñarles a los demás qué es lo que me ayudó a llegar a donde llegué”, afirmó.