Gran Hermano Generación Dorada: el llanto desconsolado de Manuel Ibero

Todos los jugadores de la casa en la casa consolaron de alguna manera a Manuel, e incluso hubo participantes que conmovidos por la situación se pusieron a llorar con él, como Grecia Colmenares, que lo hizo en el marco de una puerta.

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Manuel Ibero les contó a sus todos sus compañeros que la perra murió sin sufrimiento, mientras dormía, pero que igualmente lamentó desde el fondo de su corazón no poder haberla acompañado en sus últimos momentos de vida. “Tenía que estar yo, no la pude despedir tampoco. De todas las cosas que podía pensar acá, lo único que no pensé fue en esto” dijo apenado.

“No se tenía que ir. Hace setenta días que no estoy con ella, no quiero estar sin ella. ¿Qué mier… voy a hacer cuando vuelva a mi casa?” expresó con profundo dolor.