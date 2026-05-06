Gran Hermano Generación Dorada: el llanto desconsolado de Manuel Ibero

El dolor traspasó el aislamiento, uno de los participantes fue informado sobre el fallecimiento de su amada mascota.
Durante la tarde del martes 5 de mayo en la casa de Gran Hermano Generación Dorada, hubo un momento en el que el juego quedó de lado por una noticia muy triste para uno de sus participantes. Manuel Ibero fue informado sobre la muerte de Ámbar, su perra de 6 años.
En casos particulares, la familia del participante puede decidir si comunica o no las diferentes situaciones que justifiquen romper con el aislamiento de los participantes del programa. En Gran Hermano 2024/25 se vivió una situación similar con el fallecimiento de la abuela de Martina Pereyra, pero en ese caso, los familiares decidieron que no se le informara a la participante.
Por ese motivo Manu fue llamado por Gran Hermano al confesionario para que luego fuera al SUM, en donde finalmente fue notificado sobre el fallecimiento de su mascota. Ibero salió llorando desconsoladamente, lo que causó enorme sorpresa y confusión entre sus compañeros, que que quisieron saber el motivo. “Falleció Ámbar”, fue la escueta respuesta del joven que se encontraba quebrado en llanto, y fue consolado por Emanuel Di Gioia y Yanina Zilli.
Todos los jugadores de la casa en la casa consolaron de alguna manera a Manuel, e incluso hubo participantes que conmovidos por la situación se pusieron a llorar con él, como Grecia Colmenares, que lo hizo en el marco de una puerta.
Manuel Ibero les contó a sus todos sus compañeros que la perra murió sin sufrimiento, mientras dormía, pero que igualmente lamentó desde el fondo de su corazón no poder haberla acompañado en sus últimos momentos de vida. “Tenía que estar yo, no la pude despedir tampoco. De todas las cosas que podía pensar acá, lo único que no pensé fue en esto” dijo apenado.
“No se tenía que ir. Hace setenta días que no estoy con ella, no quiero estar sin ella. ¿Qué mier… voy a hacer cuando vuelva a mi casa?” expresó con profundo dolor.