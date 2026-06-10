Gran Hermano Generación Dorada: Sebastián "Cola" Almeida es el nuevo líder

"Años de ver reality shows finalmente dieron sus frutos. Siempre supe que, si estuviese en ese lugar, seguro que la rompo" dijo eufórico frente a las cámaras. Sebastián "Cola" Almeida explicó que el desafío tuvo un giro inesperado "Casi pierdo por no entender una regla, pero en un segundo, cuando destapé el panel, me pasó algo muy loco: fue como en las películas. Vi que todo estaba conectado".

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Según el participante que ingresó a la casa el 20 de mayo pasado, su victoria no es producto del azar, sino del entrenamiento de toda una vida. Almeida destacó su experiencia en actuación, el manejo de grupos y años de paciencia profesional "Juegos, ingenio, lógica... todo está dando sus frutos. Cuántas veces me fui a dormir soñando con un momento así. Demostré que puedo trabajar bajo presión" manifestó, orgulloso de su papel como estratega.