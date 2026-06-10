Gran Hermano Generación Dorada: Sebastián "Cola" Almeida es el nuevo líder

El participante pasó por el stream de la casa y no se guardó nada al celebrar su victoria en el desafío de ingenio "Soy bueno para esto", dijo.
La casa de Gran Hermano Generación Dorada tiene un nuevo líder y en una prueba que puso a prueba la velocidad mental de los participantes, Sebastián "Cola" Almeida se impuso en el desafío de piezas y paneles y se aseguró sus beneficios para los próximos siete días.
Después de terminar la prueba, Sebastián se acercó al stream de la casa para celebrar su victoria y con la adrenalina a flor de piel, el flamante líder confesó que este era un momento que venía planeando desde hace años, incluso mucho antes de ingresar al reality.
"Años de ver reality shows finalmente dieron sus frutos. Siempre supe que, si estuviese en ese lugar, seguro que la rompo" dijo eufórico frente a las cámaras. Sebastián "Cola" Almeida explicó que el desafío tuvo un giro inesperado "Casi pierdo por no entender una regla, pero en un segundo, cuando destapé el panel, me pasó algo muy loco: fue como en las películas. Vi que todo estaba conectado".
Según el participante que ingresó a la casa el 20 de mayo pasado, su victoria no es producto del azar, sino del entrenamiento de toda una vida. Almeida destacó su experiencia en actuación, el manejo de grupos y años de paciencia profesional "Juegos, ingenio, lógica... todo está dando sus frutos. Cuántas veces me fui a dormir soñando con un momento así. Demostré que puedo trabajar bajo presión" manifestó, orgulloso de su papel como estratega.
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