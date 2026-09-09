Gran Hermano tuvo que mirar de cerca a Popstars: así quedó el rating

El reality musical de Telefe marcó 8,6 puntos y quedó segundo en el ranking del martes. Gran Hermano lideró con 9,1, mientras LAM superó a Bendita.
Gran Hermano Generación Dorada volvió a quedarse con el primer lugar del día al alcanzar 9,1 puntos, aunque Popstars se acercó con 8,6 y terminó segundo en la medición general.
La jornada también tuvo movimientos en otros canales. En El Trece, Telenoche fue el programa más visto con 6,3 puntos, mientras que Es mi sueño quedó detrás con 6,0. En América TV, LAM se ubicó al frente de la señal con 3,9 puntos y superó a Bendita, que registró 2,3 en El Nueve.
La señal logró colocar a sus cinco programas más vistos dentro de los primeros puestos del ranking general. Después de "Gran Hermano" y "Popstars", "Telefe Noticias: Edición Especial" obtuvo 8,3 puntos, seguido por "Historias de corazón"; "Avenida Brasil", con 7,8, y "El noticiero de la gente", que alcanzó 7,6.
El desempeño de "Popstars" fue uno de los datos destacados de la jornada, con apenas medio punto de diferencia respecto de "Gran Hermano", el programa musical quedó cerca de desplazar al reality del primer puesto.
En la segunda señal de aire, "Telenoche" encabezó las mediciones con 6,3 puntos. "Es mi sueño" lo siguió a tres décimas, con 6,0, mientras que "Ahora caigo" registró 5,5. Más atrás aparecieron "Mediodía noticias", con 4,9 puntos, y "El Zorro", con 4,8.
En el prime time de América TV, "LAM" alcanzó 3,9 puntos y quedó por encima de "Sálvese quien pueda", que obtuvo 3,1. "América Noticias" registró 2,4, "Intrusos" 2,3 y "Lape Club Social Informativo" 2,0.
En El Nueve, "¡Qué mañana!" lideró la jornada con 2,5 puntos, seguido por "Telenueve Central", con 2,4, y "Bendita", con 2,3.
En el promedio general de la jornada, Telefe terminó primero con 7,2 puntos, seguido por El Trece, con 4,7. América TV alcanzó 2,3 y El Nueve 1,7. La TV Pública registró un promedio de 0,1 puntos, con sus principales emisiones entre 0,3 y 0,1.
comentar