Gran Hermano tuvo que mirar de cerca a Popstars: así quedó el rating

En la segunda señal de aire, "Telenoche" encabezó las mediciones con 6,3 puntos. "Es mi sueño" lo siguió a tres décimas, con 6,0, mientras que "Ahora caigo" registró 5,5. Más atrás aparecieron "Mediodía noticias", con 4,9 puntos, y "El Zorro", con 4,8.

En el prime time de América TV, "LAM" alcanzó 3,9 puntos y quedó por encima de "Sálvese quien pueda", que obtuvo 3,1. "América Noticias" registró 2,4, "Intrusos" 2,3 y "Lape Club Social Informativo" 2,0.

En El Nueve, "¡Qué mañana!" lideró la jornada con 2,5 puntos, seguido por "Telenueve Central", con 2,4, y "Bendita", con 2,3.

En el promedio general de la jornada, Telefe terminó primero con 7,2 puntos, seguido por El Trece, con 4,7. América TV alcanzó 2,3 y El Nueve 1,7. La TV Pública registró un promedio de 0,1 puntos, con sus principales emisiones entre 0,3 y 0,1.