Gran Hermano Generación Dorada: Nigro se fue por planta

En la vigésima Gala de Eliminación, el streamer e influencer de Zárate cayó en un versus final con Luana y debió abandonar la casa del reality.

En la noche del lunes 6 de julio, el streamer e influencer Leandro Nigro debió abandonar la casa de Gran Hermano Generación Dorada por decisión del público al perder en el mano a mano final con Luana Fernández en la 20° Gala de Eliminación del reality que comenzó el lunes 23 de febrero de 2026.