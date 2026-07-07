Gran Hermano Generación Dorada: Nigro se fue por planta

En la vigésima Gala de Eliminación, el streamer e influencer de Zárate cayó en un versus final con Luana y debió abandonar la casa del reality.
En la noche del lunes 6 de julio, el streamer e influencer Leandro Nigro debió abandonar la casa de Gran Hermano Generación Dorada por decisión del público al perder en el mano a mano final con Luana Fernández en la 20° Gala de Eliminación del reality que comenzó el lunes 23 de febrero de 2026.
Antes de darse el versus entre el oriundo de Zárate y la jugadora de José C. Paz, los participantes que salieron de placa fueron Matías Hannsen, Sebastián Cola, Mariela Prieto, Juan Carlos "JC" López y Alejandra Majluf, con el 1,6%, 2,4%, 3,4%, 5,3% y el 8,8% de los votos, respectivamente.
Pasadas las 23.30 del lunes, Santiago del Moro reveló que Leandro Nigro era el nuevo eliminado después de 135 días de competencia.
Luego de que el streamer e influencer se despidiera de sus compañeros, al ser “placa planta”, un arbusto viviente se llevó a Nigro a upa por la puerta roja, abandonando la casa de Gran Hermano Generación Dorada.
En la votación del mano a mano final del público del reality, el 60,1% votó para que Leandro abandonara la casa, mientras que Luana recibió el 39,9% restante.
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