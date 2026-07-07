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Gran Hermano Generación Dorada: Nigro se fue por planta

En la vigésima Gala de Eliminación, el streamer e influencer de Zárate cayó en un versus final con Luana y debió abandonar la casa del reality.

En la noche del lunes 6 de julio, el streamer e influencer Leandro Nigro debió abandonar la casa de Gran Hermano Generación Dorada por decisión del público al perder en el mano a mano final con Luana Fernández en la 20° Gala de Eliminación del reality que comenzó el lunes 23 de febrero de 2026.

Antes de darse el versus entre el oriundo de Zárate y la jugadora de José C. Paz, los participantes que salieron de placa fueron Matías Hannsen, Sebastián Cola, Mariela Prieto, Juan Carlos "JC" López y Alejandra Majluf, con el 1,6%, 2,4%, 3,4%, 5,3% y el 8,8% de los votos, respectivamente.

Pasadas las 23.30 del lunes, Santiago del Moro reveló que Leandro Nigro era el nuevo eliminado después de 135 días de competencia.

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Luego de que el streamer e influencer se despidiera de sus compañeros, al ser “placa planta”, un arbusto viviente se llevó a Nigro a upa por la puerta roja, abandonando la casa de Gran Hermano Generación Dorada.

En la votación del mano a mano final del público del reality, el 60,1% votó para que Leandro abandonara la casa, mientras que Luana recibió el 39,9% restante.

Los eliminados de Gran Hermano Generación Dorada

  1. Gabriel Lucero
  2. Divina Gloria (abandono por salud)
  3. Tomy Riguera (placa planta)
  4. Carla “Carlota" Bigliani
  5. Carmiña Masi (expulsada)
  6. Nicolás Sícaro
  7. Kennys Palacios
  8. Jenny Mavinga (abandono por decisión propia)
  9. Franco Poggio
  10. Cinzia Francischiello
  11. Andrea del Boca (abandono por salud)
  12. Lola Tomaszeuski
  13. La Maciel (abandono por decisión propia)
  14. Martín Rodríguez
  15. Brian Sarmiento
  16. Solange Abraham (expulsión)
  17. Nazareno Pompei
  18. Yisela “Yipio” Pintos (abandono por decisión propia)
  19. Daniela De Lucía
  20. Grecia Colmenares (placa planta)
  21. Lolo Poggio (placa planta)
  22. Danelik Galazan
  23. Lola Tomaszeuski (expulsión)
  24. Eduardo Carrera
  25. Gladys “La Bomba Tucumana” (abandono por decisión propia)
  26. Tati Luna
  27. Brian Sarmiento
  28. Franco Zunino
  29. Titi Tcherkaski
  30. Nenu López
  31. Leandro Nigro

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