Gran Hermano: Maxi ganó la prueba semanal y se llevó el 0km

En esta oportunidad, sólo podían participar entre los participantes que estaban en la casa desde el primer día, es decir: Walter Santiago, Juan Ignacio Castañares Puente, Thiago Medina, Romina Uhrig, Maximiliano Giudici, Julieta Poggio y Marcos Ginocchio.

Después de 12 horas en contacto físico con el auto, Walter, Julieta, Ignacio, Maximiliano y Marcos fueron los cinco participantes de la casa que quedaron en el juego y pasaron a la segunda etapa, mientras Romina y Thiago abandonaron antes. Los finalistas estaban visiblemente cansados y doloridos, ya que no podían comer, ir al baño, sentarse ni arrodillarse mientras que estaban atados al auto. Sólo podían hidratarse y beber un poco de agua.

Finalmente, Maxi ganó el desafío del auto 0km y además, se convirtió en el líder de la casa de Gran Hermano, por lo que tiene inmunidad en la 12° Gala de Nominación de este miércoles y podrá salvar a alguien de la placa el próximo jueves.

Para definir la competencia por el auto y los beneficios, y al mejor estilo del cofre de la felicidad de "Feliz Domingo", los jugadores debían tomar una llave -de un panel de cincuenta- y tratar de arrancar el vehículo. El orden para la elección fue determinado por sorteo y quedó de la siguiente manera: Marcos, Julieta, Walter, Maxi y Nacho.

La Diosa fortuna decidió que la final durara lo máximo posible y luego de diez rondas y con muy pocas llaves en el tablero, los participantes tuvieron que elegir entre las que quedaban y, por pedido de Santiago del Moro, subieron todos al auto.

Marcos fue con la 29 y no arrancó, entonces Nacho pasó al volante con la 42 y tampoco hubo suerte. Julieta pasó al frente desde el asiento de atrás con la 40, pero no encendió el auto. Finalmente, Maxi, con la número 46 y preso de la ansiedad, no esperó la orden del conductor, le dio arranque y fue quien logró poner en marcha al 0km.

Captura de pantalla 2023-01-11 a las 09.30.30.png Momento en el que Maxi logra arrancar el auto y gana la prueba semanal de Gran Hermano 2022

"Hasta hace unas semanas te querías ir y ahora la vida te dio un auto 0 km" le dijo el Santiago del Moro al ganador del desafío, que el lunes se mostró conmocionado por la salida de la casa de Alexis.

"Lo visualicé con el corazón, lo presentía el 46 antes de la llave. Perdón que no llegué al conteo, pero estaba acelerado. Se lo dedico a mi vieja que me acompañó desde el arranque, a mi viejo que seguro de arriba me está ayudando, a mi familia, amigos y Tini. Estoy en un sueño, en una película. Nunca me gané nada" dijo Maximiliano visiblemente emocionado con lágrimas en los ojos.