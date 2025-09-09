Susana Giménez opinó sobre el resultado de las elecciones en la Provincia

Luego la victoria de Fuerza Patria en la Provincia de Buenos Aires, la "Diva de los Teléfonos" se limitó a decir: “Yo de política no hablo”, aunque después agregó que “el pueblo votó, el pueblo sabrá”.

“He hablado en otros momentos, pero, ¿qué he dicho? Que no soy peronista, nada más", dijo Susana ante la insistencia de las preguntas sobre el tema.

“Milei ya había dicho en su discurso que estaban muy parejos. O sea que ellos, más o menos, sabían. El 14% de deferencia... además, La Matanza siempre fue peronista, a mí no me sorprendió ”, agregó la conductora.

Si bien la diva ahora no quiere hablar demasiado sobre política, meses atrás fue hasta la Casa Rosada para entrevistar al presidente Javier Milei.

Por ese entonces, la conductora había dicho que no lo había votado, pero veía con buenos ojos algunas medidas que había tomado: “Yo no lo voté, voté a Patricia (Bullrich), pero, cuando comencé a ver todo lo que hacía, me pareció brutal”.

“Milei echó a ´ñoquis´ del Estado; de cada negocio que fue descubriendo, salía pus de adentro, estaba todo podrido. Desde los punteros hasta los ministros, todo el mundo afanaba, era un asco. Dijo todo lo que iba a hacer y por lo que íbamos a pasar, recuerdo que anunció ´será muy duro, pero luego veremos salir el sol´. Le creo”, había asegurado Susana.

Cómo será la vuelta de Susana Giménez a la televisión

Susana Giménez no sale al aire en televisión abierta, por el momento, pero sí lo hará en breve en la plataforma Prime Video, ya que estará al frente de "LOL", un ciclo en el que diez humoristas competirá para hacerla reír.

"LOL: Last One Laughing Argentina" es una competencia de comedia reconocida en todo el mundo. Su conductora es Susana Giménez y estará acompañada por el actor Darío Lopilato como coanfitrión.

El ciclo saldrá al aire el 12 de septiembre y contará con seis episodios, que se verán en 240 países, a través de Prime Video. Se dividirá en dos entregas: los primeros tres capítulos se estrenarán el 12 de septiembre y los últimos tres llegarán el 19.

Según compartió Susana en sus redes sociales, los participantes esta vez serán: Pablo Granados, Marina Bellati, Nazareno Mottola, Dani "La Chepi", Pachu Peña, Fabio Alberti, Lucas Upstein, Martín Rechimuzzi, Juli Savioli y Alex "Pelao".