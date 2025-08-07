Fabián Cubero pidió sacarle el permiso a Nicole Neumann para que las hijas salgan del país

Los abogados del ex futbolista de Vélez Sarsfield, hoy dedicado al mundo empresarial, se presentaron ante la Justicia con un contundente escrito en contra de la ex jurado de Los 8 escalones. A través de los letrados representantes, Fabián acusa a Nicole de no cumplir con el régimen de comunicación con sus hijas, en tiempos de las recientes vacaciones de invierno.

Pero ese no es el único reclamo que Cubero argumenta tener para quien su su esposa durante muchos años, con quien tuvo una intensa batalla legal durante casi 8 y con quien, según se confirmó en su momento, había iniciado una tregua judicial hacía aproximadamente 1 año atrás.

“Nicole le interrumpió las vacaciones de invierno con sus hijas menores”, sumó Ángel de Brito, conductor de LAM, en las noches de América, al desglosar el motivo del enojo personal que Poroto decidió trasladar a tribunales. En este punto, el conflicto puntual se radicó en que Neumann no regresó con Indiana, Allegra y Sienna, en tiempo y forma, tal cual lo pautado.

LOS DETALLES DE LA CAUSA QUE VUELVE A ENFRENTAR A CUBERO Y NICOLE

Según está detallado en el correspondiente expediente, la causa presentada por los abogados de Cubero fue caratulada como “incidente de comunicación con los hijos”. “Vengo a denunciar el grave incumplimiento del régimen de comunicación oportunamente acordado y homologado”, define, textualmente, el escrito.

“Ha impedido a mi representado ejercer su legítimo derecho a compartir el receso invernal con sus hijas…”, destaca el bufett de abogados a cargo del descargo en tribunales. “Solicito que se impongan sanciones condenatorias. Y se revoque el permiso de salida del país concedido a la madre y se ordene la acreditación fehaciente de pasajes de ida y vuelta ante cualquier viaje internacional”, propone el contundente pedido. Otra vez, se instaló la guerra entre los exs.