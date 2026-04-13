Grecia Colmenares emocionada por su regreso a la Argentina

En otro de los videos, que subió la estrella de las telenovelas de los 90' se mostró en el baño de un hotel, grabándose mientras reaccionaba al sonido ambiental de las calles de Buenos Aires, algo que le despertó un recuerdo sentimental “Ese sonido. No, no voy a llorar”, y agregó el texto “Mi Argentina, te extrañe”,.

Mi Argentina Te Extrane !!! "Mi Argentina Te Extrañe !!!" escribió Gracia Colmenares en su cuenta de Instagram

A diferencia de la argentina Andrea del Boca, la venezolana Grecia Colmenares no es ajena a los realities, ya que participó en "Grande Fratello" -la versión italiana de Gran Hermano- en la que tuvo una permanencia total de 178 días dentro de la casa.

“La gente va a saber de mí. Me va a ver, me va a escuchar, va a saber cómo soy como persona, como ser humano” expresó antes de aceptar el desafío.