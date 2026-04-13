Grecia Colmenares emocionada por su regreso a la Argentina

La icónica actriz venezolana celebró efusivamente su regreso a Argentina y la calificó como su “país de corazón”.
Después de la salida de Andrea del Boca de Gran Hermano: Generación Dorada -luego de su estrepitosa caída-, en la noche del domingo 12 de abril, el conductor Santiago del Moro anunció que su reemplazo será nada más y nada menos que una gran estrella de telenovelas, la venezolana Grecia Colmenares. La actriz celebró su regreso a la Argentina con un video expresando su emoción.
En base a los recientes posteos en redes sociales, la actriz venezolana aterrizó este domingo en el Aeropuerto de Ezeiza de la Provincia de Buenos Aires para participar del reality emitido por Telefe.
“Que felicidad!!! Llegar a mi país del corazón. Argentina, te amo”, escribió el ícono de las telenovelas junto a al video que grabó desde su avión aterrizando.
La emoción de Grecia María Dolores Colmenares Mieussens quedó expuesta en todas las imágenes que circulan en las diferentes redes sociales, mientras que sus fanáticos le hicieron llegar sus mensajes de apoyo para esta nueva etapa en su carrera.
En otro de los videos, que subió la estrella de las telenovelas de los 90' se mostró en el baño de un hotel, grabándose mientras reaccionaba al sonido ambiental de las calles de Buenos Aires, algo que le despertó un recuerdo sentimental “Ese sonido. No, no voy a llorar”, y agregó el texto “Mi Argentina, te extrañe”,.
A diferencia de la argentina Andrea del Boca, la venezolana Grecia Colmenares no es ajena a los realities, ya que participó en "Grande Fratello" -la versión italiana de Gran Hermano- en la que tuvo una permanencia total de 178 días dentro de la casa.
“La gente va a saber de mí. Me va a ver, me va a escuchar, va a saber cómo soy como persona, como ser humano” expresó antes de aceptar el desafío.
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