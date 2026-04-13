Gran Hermano Generación Dorada: se fue Andrea, entra Grecia

Santiago del Moro dio la sorpresa de la noche del domingo al anunciar el reemplazo de Andrea del Boca, se trata de la actriz venezolana Grecia Colmenares.
Luego de la fuerte caída de la semana pasada, se acordó Andrea del Boca no continúe en la competencia por sugerencia médica, y por lo que quedó definitivamente eliminada de Gran Hermano Generación Dorada. Ante a esta situación, en la noche del domingo 12 de abril, Santiago del Moro anunció que -en las próximas horas- una nueva actriz internacional ingresará a la casa, se trata de la venezolana Grecia Colmenares.
En la presentación de Grecia María Dolores Colmenares Mieussens como nueva participante de Gran Hermano Generación Dorada, se pudo ver un breve repaso de su carrera “La vida es, depende de los ojos con los que tu la miras, si la miras bonito te vas a encontrar con cosas bonitas. Para golpes siempre, la vida tiene para muchos golpes, pero eres tú el que te tienes que levantar y salir airoso”, expresó la actriz.
En 1976, Grecia Colmenares inició su carrera con la telenovela "Angélica", transmitida por Radio Caracas Televisión, y durante sus más de 40 años de carrera, la actriz venezolana -de 63 años- grabó más de 20 telenovelas y actuó en varias obras teatrales.
“Me acuerdo que miraba la telenovela y ponía un espejo, ensayaba los besos desde niña. Me ponía una toalla en el cabello y actuaba. Me gusta la cosa que sale de adentro” recordó, en su video de presentación.
En cuanto a su ingreso a Gran Hermano Generación Dorada, la icónica actriz venezolana anticipó que “La gente va a saber de mí, me va a ver, me va a escuchar, va a ver un poco cómo soy yo como persona, como ser humano sobre todo”.
Actualmente, Grecia Colmenares vive entre Italia y Miami, y esta plenamente enfocada en su rol como empresaria de calzado, en su faceta de abuela y en una vida fitness y espiritualmente activa. A través de las redes sociales se mantiene comunicada permanentemente con sus fans de todo el mundo.
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