Gran Hermano Generación Dorada: se fue Andrea, entra Grecia

En 1976, Grecia Colmenares inició su carrera con la telenovela "Angélica", transmitida por Radio Caracas Televisión, y durante sus más de 40 años de carrera, la actriz venezolana -de 63 años- grabó más de 20 telenovelas y actuó en varias obras teatrales.

“Me acuerdo que miraba la telenovela y ponía un espejo, ensayaba los besos desde niña. Me ponía una toalla en el cabello y actuaba. Me gusta la cosa que sale de adentro” recordó, en su video de presentación.

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En cuanto a su ingreso a Gran Hermano Generación Dorada, la icónica actriz venezolana anticipó que “La gente va a saber de mí, me va a ver, me va a escuchar, va a ver un poco cómo soy yo como persona, como ser humano sobre todo”.

Actualmente, Grecia Colmenares vive entre Italia y Miami, y esta plenamente enfocada en su rol como empresaria de calzado, en su faceta de abuela y en una vida fitness y espiritualmente activa. A través de las redes sociales se mantiene comunicada permanentemente con sus fans de todo el mundo.