Legrand ya tiene sus invitados para la cena del sábado

A partir de este fin de semana, sólo "La Chiqui" hará sus comidas ya que su nieta Juana comenzó sus vacaciones. Conocé quiénes la acompañaran en la "mesaza".
Luego de su exitosa temporada en Mar del Plata, Mirtha Legrand regresó a la Ciudad de Buenos Aires con sus tradicionales cenas, y por ese motivo preparó una mesa de alto contenido periodístico para el próximo sábado 7 de febrero, a las 21:30, por El Trece. Por su parte, Juana Viale no estará al aire hasta fin de mes, ya que comenzó su período de descanso.
Sin dudas, la presencia de Patricia Bullrich -senadora nacional por la Ciudad de Buenos Aires, referente de La Libertad Avanza y ex ministra de Seguridad- será uno de los platos fuerte de esta emisión de "La Noche de Mirtha". Además, la Chiqui contará con la participación de los periodistas Nicolás Wiñazki -TN y Radio Mitre- y Guadalupe Vázquez -LN+- para analizar la realidad nacional.
El mundo del espectáculo y la cultura estará presente de la mano de Edith Hermida -actual conductora de "Bendita TV", en El Nueve, tras la salida de Beto Casella-, y la periodista Pía Shaw -actual panelista de "A la Barbarossa" (de Telefe) y "SQP" (de América TV)-.
