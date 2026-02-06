La confesión de Sabrina Rojas sobre su actual vínculo con Luciano Castro: "Yo lo materno"

"Yo lo materno a Luciano (SIC). Soy esa persona que está pendiente de si comió, de si está bien, de sus cosas...", se sinceró Sabrina, sobre el actual vínculo que mantiene con su ex marido y padre de sus hijos, Fausto y Esperanzas,, en tiempos en los que el actor está separado de su última pareja.

"Es un vínculo que quedó así y que yo elijo llevarlo de esa manera porque es el padre de mis hijos", explicó la conductora, al aire de SQP, en el canal América. "Él se deja maternar, le gusta. Pero eso no significa que yo quiera volver con él o que no lo deje ir...", aclaró, Rojas.

" Es una forma de amor que trasciende lo que la gente cree ver desde afuera. Yo sé quién soy y cómo me manejo con el papá de mis nenes. No saben por todo lo que pasé yo, no me vieron rota", se sinceró, Rojas sobre la etapa personal que vive con Castro, mientras que el está en pleno centro de la polémica mediática por sus infidelidades y por el pasacalles que puso en la casa de Griselda Siciliani, para reconquistarla.

SABRINA SOBRE LUCIANO

"A mí me sucede, a veces, decirle: ´Ay gordo, quédate quieto´, dijo Rojas y se refirió a Siciliani al afirmar que "Siempre te da pena el que está roto, pero no, él (Castro) nos rompió a nosotras".

"Te rompen para siempre. Es parte de la persona que yo soy, pero que se la tengo que agradecer. Porque yo tuve la habilidad de esa parte que me rompió, usarla para renacer. Pero en otras mujeres las rompés para siempre. Luciano necesita mostrarse destruido para compensar. Lo único que quiero es estar bien pero si, es verdad que materno, aún a la distancia, aún con el odio, aún con el enojo", cerró, Rojas, súper sincera.