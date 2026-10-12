La modelo confirmó la noticia en sus redes. "Con mucho dolor, tengo que decir que decidí dar un paso al costado en mi relación con Emanuel", afirmó. Se habían casado por civil el 15 de septiembre pasado.
Julieta Prandi sorprendió este lunes al anunciar su separación de Emanuel Ortega, un mes después de haber celebrado el casamiento por civil. La modelo dio a conocer la noticia a través de una publicación en su cuenta de Instagram, en la que confirmó el fin de la relación.
“Hoy, después de seis años de haber iniciado esta historia de amor, con mucho dolor, tengo que decir que decidí dar un paso al costado en mi relación con Emanuel”, escribió en el inicio de su posteo.
En su mensaje, la modelo explicó por qué eligió hacer pública la novedad en este momento y anticiparse a las versiones que podrían circular sobre los motivos de la ruptura. “Prefiero decirlo ahora, a tener que soportar dentro de unos días las mil hipótesis y supuestos que nada tendrán que ver, seguramente, con la verdad”, señaló.
También hizo referencia al matrimonio con el cantante y dejó en claro que cada pareja establece sus propias reglas y límites, pese a la formalización del vínculo. “Más allá de los papeles, que en definitiva no significan nada, cada pareja es un mundo, con sus propios acuerdos, algunos no son negociables”, sostuvo.
Por último, Prandi pidió respeto por su decisión y aclaró que no tiene intenciones de brindar más detalles sobre las razones que la llevaron a terminar la relación. “Esto es todo lo que tengo para decir públicamente al respecto. Espero sepan respetar. Gracias”, concluyó.
Hasta el momento, ni la modelo ni el cantante dieron a conocer más precisiones sobre la ruptura.
La noticia generó sorpresa porque la pareja había celebrado su casamiento por civil el 15 de septiembre, en San Isidro. La ceremonia tuvo un perfil íntimo, tal como habían planeado los novios. Luego de dar el sí, compartieron un almuerzo en un restaurante junto a sus familiares y amigos más cercanos.
Antes de ingresar al Registro Civil, Prandi había expresado su felicidad ante los medios presentes. “Muy feliz”, respondió al ser consultada sobre la jornada.
Ortega, por su parte, también se mostró emocionado por el acontecimiento y describió el día como una ocasión especial para ambos. “Un día de mucha felicidad y emoción”, manifestó el cantante, que además explicó que la intención había sido mantener una celebración pequeña y tranquila.
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