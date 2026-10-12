Por último, Prandi pidió respeto por su decisión y aclaró que no tiene intenciones de brindar más detalles sobre las razones que la llevaron a terminar la relación. “Esto es todo lo que tengo para decir públicamente al respecto. Espero sepan respetar. Gracias”, concluyó.

Hasta el momento, ni la modelo ni el cantante dieron a conocer más precisiones sobre la ruptura.

La noticia generó sorpresa porque la pareja había celebrado su casamiento por civil el 15 de septiembre, en San Isidro. La ceremonia tuvo un perfil íntimo, tal como habían planeado los novios. Luego de dar el sí, compartieron un almuerzo en un restaurante junto a sus familiares y amigos más cercanos.

Antes de ingresar al Registro Civil, Prandi había expresado su felicidad ante los medios presentes. “Muy feliz”, respondió al ser consultada sobre la jornada.

Ortega, por su parte, también se mostró emocionado por el acontecimiento y describió el día como una ocasión especial para ambos. “Un día de mucha felicidad y emoción”, manifestó el cantante, que además explicó que la intención había sido mantener una celebración pequeña y tranquila.