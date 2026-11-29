La historia de amor entre Nahuel Pennisi y Mayra Deleo

La relación entre ambos comenzó en 2017, cuando el artista viajó a Tucumán por compromisos profesionales. En aquel momento, ella trabajaba en una productora familiar y fue la encargada de acompañarlo durante distintas entrevistas y actividades de prensa.

Lo que al principio fue un vínculo laboral pronto dio paso a una relación sentimental. Incluso, el primer acercamiento tuvo algunas particularidades: Mayra no era seguidora de la música del cantante y había escuchado algunos de sus temas para conocer su trabajo antes de encontrarse con él.

En más de una oportunidad, Pennisi recordó una anécdota de aquellos primeros encuentros: la invitó a tomar mate en el Parque 9 de Julio a las tres de la madrugada, aunque finalmente la cita no llegó a concretarse.

Con el correr de los años, la relación se afianzó y juntos formaron una familia con la llegada de sus dos hijos, Mateo y Alma. Además de compartir su vida personal, Mayra también se convirtió en una pieza fundamental en la carrera del músico, ya que se desempeña como su mánager y lo acompaña en sus proyectos profesionales.

Ahora, nueve años después de aquel primer encuentro, la pareja eligió volver al lugar donde todo comenzó para celebrar su casamiento. Una historia de amor que tuvo su capítulo más especial en Tucumán y quedó coronada por una sorpresa musical cargada de emoción.