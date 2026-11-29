El cantante y Mayra Deleo fueron protagonistas de una ceremonia emotiva en la capital de esa provincia. En un momento de la noche, el artista sorprendió a su esposa y las imágenes se volvieron virales.
Después de nueve años de amor, Nahuel Pennisi y Mayra Deleo celebraron su casamiento en una emotiva ceremonia religiosa realizada en la parroquia San Juan Bosco, en San Miguel de Tucumán. Acompañados por sus dos hijos, Mateo y Alma, familiares y amigos, la pareja selló su historia de amor en un lugar muy especial para ambos.
La celebración estuvo presidida por el arzobispo de Tucumán, Carlos Sánchez, quien dedicó unas sentidas palabras a los novios. Sin embargo, uno de los momentos más conmovedores de la noche llegó cuando el cantante tomó su guitarra y sorprendió a su flamante esposa con una interpretación del Ave María.
Las imágenes del músico cantando durante la ceremonia comenzaron a circular en las redes sociales y rápidamente se viralizaron durante la noche del sábado.
La elección de Tucumán para dar el sí tuvo un significado especial: fue precisamente en esa provincia donde comenzó la historia de amor de la pareja, hace casi una década. Por eso, decidieron regresar a ese lugar tan importante para celebrar su unión.
La relación entre ambos comenzó en 2017, cuando el artista viajó a Tucumán por compromisos profesionales. En aquel momento, ella trabajaba en una productora familiar y fue la encargada de acompañarlo durante distintas entrevistas y actividades de prensa.
Lo que al principio fue un vínculo laboral pronto dio paso a una relación sentimental. Incluso, el primer acercamiento tuvo algunas particularidades: Mayra no era seguidora de la música del cantante y había escuchado algunos de sus temas para conocer su trabajo antes de encontrarse con él.
En más de una oportunidad, Pennisi recordó una anécdota de aquellos primeros encuentros: la invitó a tomar mate en el Parque 9 de Julio a las tres de la madrugada, aunque finalmente la cita no llegó a concretarse.
Con el correr de los años, la relación se afianzó y juntos formaron una familia con la llegada de sus dos hijos, Mateo y Alma. Además de compartir su vida personal, Mayra también se convirtió en una pieza fundamental en la carrera del músico, ya que se desempeña como su mánager y lo acompaña en sus proyectos profesionales.
Ahora, nueve años después de aquel primer encuentro, la pareja eligió volver al lugar donde todo comenzó para celebrar su casamiento. Una historia de amor que tuvo su capítulo más especial en Tucumán y quedó coronada por una sorpresa musical cargada de emoción.