El festival solidario, "QueNoCalle", se propone conciliar el espíritu musical de Mercedes Sosa con la lucha por la gente en situación de calle. Mañana se desplegará una agenda que incluye actividades de fotografía, música pintura, danza, poesía y cine, en cada uno de los centros culturales. Araceli Matus,presidenta de la Fundación Mercedes Sosa,nieta de Mercedes, adelantó: "Es reconfortante que hayan pensado en Mercedes para este festival. Para la Fundación es sentirnos hermanados con un montón de lugares que también están en la acción cultural de la Ciudad".

Y agregó: "El entramado es uno, no percibo la cultura separado de la política y de lo social. Mercedes nunca grabó una canción porque sí, siempre la voz tenía un fin, a veces solamente hacer bien. En el origen, en donde nació mi abuela no había nada, que no había ni para comer, cuando pasas por la experiencia de no tener que comer, te marca para siempre, te cambia, y me parece que vivir en la calle es lo mismo’

Mercedes Sosa falleció, a los 74 años, el 4 de octubre de 2009 a raíz de una disfunción renal. Había nacido en Tucumán el día de la Independencia en 1935. Era descendiente de calchaquíes, hija de un obrero de la industria azucarera y una lavandera.

A escondidas de sus padres, una joven Mercedes ganó un concurso radiofónico para cantantes noveles y en 1962 lanzó su primer álbum, "La voz de la zafra", prefigurando lo que iba a ser el Movimiento del Nuevo Cancionero.

Los siguientes son los espacios culturales que participan del festival:

