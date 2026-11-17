La relación con System Of A Down también alcanzará un hito importante durante este regreso a los escenarios porque el 15 de enero de 2027, Faith No More se unirá a SOAD como invitado especial en el evento “One Night Only”, que tendrá lugar en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro.

Además de Sudamérica, Faith No More también se presentará entre junio y julio en festivales europeos como Rock For People (República Checa), Rock im Park (Alemania), Mystic Festival (Polonia) y NOS Alive (Portugal).

El regreso del grupo a los escenarios despierta en los fans una emoción que les resulta familiar: la oportunidad de ver a un grupo cuya imprevisibilidad es capaz de conmover incluso a quienes se saben todas las canciones de memoria.

La gira de Faith No More contará además con la participación de Alice In Chains, referente del grunge de Seattle desde los años noventa, y Mastodon, que irrumpió en la escena del metal progresivo en los años dos mil. Ambas bandas se distinguen por la audacia con la que combinan influencias de distintos géneros.