A 12 años de su último show en el país, la banda se presentará en el Estadio Ferro con Alice in Chains y Mastodon como invitados especiales.
Faith No More, una de las bandas que ayudó a redefinir los límites del rock y el metal en la década de los noventa, se prepara para volver a los escenarios en 2027 tras más de una década alejada de los conciertos en vivo, con “Faith No More South America Tour 2027” que incluirá paradas en San Paulo, Curitiba, Santiago de Chile y Buenos Aires.
La banda se presentará el 7 de noviembre de 2027 en el Estadio Ferro de la Ciudad de Buenos Aires, junto a Alice In Chains y Mastodon que abrirán la noche como invitados especiales Las entradas estarán a la venta desde este viernes 20 de noviembre a las 15 en entradauno.com.
La última vez que Faith No More tocó en la Argentina fue el 20 de septiembre de 2015 en el estadio Luna Park de la ciudad de Buenos Aires. Este reencuentro con sus seguidores contará con Mike Patton (voz), Billy Gould (bajo), Mike Bordin (batería), Roddy Bottum (teclados) y el regreso de Trey Spruance (guitarra) tras haber sido miembro entre 1993 y 1995, cuando grabó “King for a Day... Fool for a Lifetime” (1995), uno de los álbumes más importantes de la discografía del grupo.
La discografía de Faith No More incluye álbumes emblemáticos como “The Real Thing” (1989) y “Angel Dust” (1992), que consolidaron un sonido característico al incorporar elementos de funk, hip-hop y experimentación al rock pesado. Ambos álbumes le valieron al grupo nominaciones a los premios GRAMMY y contribuyeron a afianzar la influencia del quinteto en grupos como Korn, Slipknot y System Of A Down.
La relación con System Of A Down también alcanzará un hito importante durante este regreso a los escenarios porque el 15 de enero de 2027, Faith No More se unirá a SOAD como invitado especial en el evento “One Night Only”, que tendrá lugar en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro.
Además de Sudamérica, Faith No More también se presentará entre junio y julio en festivales europeos como Rock For People (República Checa), Rock im Park (Alemania), Mystic Festival (Polonia) y NOS Alive (Portugal).
El regreso del grupo a los escenarios despierta en los fans una emoción que les resulta familiar: la oportunidad de ver a un grupo cuya imprevisibilidad es capaz de conmover incluso a quienes se saben todas las canciones de memoria.
La gira de Faith No More contará además con la participación de Alice In Chains, referente del grunge de Seattle desde los años noventa, y Mastodon, que irrumpió en la escena del metal progresivo en los años dos mil. Ambas bandas se distinguen por la audacia con la que combinan influencias de distintos géneros.
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