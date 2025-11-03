Hackearon las redes sociales Lowrdez de Bandana y sospechan de expareja

A través de una historia en Instagram, Lowrdez informó la situación con humor. De todas las hadas, me tocó ser la hacke-hada”, escribió, junto al link de su nueva cuenta.

image

A pesar que la frase generó risas entre sus seguidores, el episodio volvió a preocupar a su entorno tras las últimas semanas marcadas por tensión, denuncias y exposición mediática. La artista explicó que perdió acceso a su perfil anterior y decidió reactivar una cuenta que ya tenía desde 2024, aunque no la utilizaba.

El hecho ocurre en medio del proceso judicial contra su expareja, Leandro García Gómez, quien continúa detenido tras ser denunciado por violencia de género y privación ilegítima de la libertad. Pese a la gravedad de la causa, Lowrdez se mostró tranquila y enfocada en su recuperación personal.

En la Justicia, la cantante pidió que su ex sea liberado y negó haber sido víctima de agresión, asegurando que el episodio se trató de un malentendido mientras se encontraba en mal estado de salud.

Mientras la investigación sigue su curso, Lowrdez Fernández intenta retomar su rutina artística y mantener contacto con sus fans desde su nueva cuenta: “Estoy concentrada en mi bienestar y en volver a disfrutar del trabajo”, expresó días atrás.

Cómo fue el regreso de Lowrdez a los escenarios

Lowrdez Fernández volvió a los escenarios para presentarse en el Teatro Gran Rex, en plena calle Corrientes, en un noche muy especial.

El jueves pasado fue telonera del grupo A*Teens y protagonizó un show cargado de energía luego de los días que vivió junto a su expareja, Leandro García, quien está acusado y detenido por violencia de género.

En Arriba Argentinos, May Martorelli celebró el regreso de la artista: "Lourdes volvió a brillar. Estaba espléndida, vestida de blanco y con alas, como un ángel. Diosa, divina", comentó sobre el look elegido para su reaparición.

La cantante interpretó varios temas de Bandana junto Germán Tripel, en integrante de Mambrú, con quien venía ensayando desde hace días. "Un tropezón no es caída", dijo entre risas, ganándose la ovación del público del Gran Rex.

image

El momento más simbólico de la noche llegó cuando interpretó "Creo en mí", de la cantante española Natalia Jiménez, un tema que se sintió como una declaración personal de superación.

"Estoy de pie y bien alerta", dice parte de la letra, y según Martorelli, "ese fue su mensaje al público y a sí misma". En el público estuvieron su padre y la mujer a la que Lourdes definió como "mamá", a quienes agradeció desde el escenario.

Esta presentación marcó su primera aparición pública antes del esperado regreso de Bandana, previsto para finales de noviembre.