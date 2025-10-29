Lowrdez Fernández hizo un vivo con Fabiana Cantilo y contó todo

"Nosotros nos habíamos revinculado y habíamos salido de toda esa situación (de violencia), de toda esa toxicidad y todo ese pasaje pasado. No volvió a pegarme...", aseguró Lowrdez en comunicación vía Instagram con Fabiana Cantilo, bajando la mirada al ser consultada puntualmente si había vuelto a vivir algún tipo de episodio de agresión física contra ella.

"Te lo juro por Dios... Por eso estoy muy triste que le hayan negado la excarcelación. Fui a su casa, tomé un poquito de whisky, todo bien todo bien y me dormí. El domingo a la noche, cuando me despierto, me doy cuenta de que tenía una angina gasta acá (se señala con una de sus manos la frente)", contó Fernández.

"Yo no le mandé a comprar nada a Leandro porque estaba inconsciente... Inconsciente por fiebre. Sabés que para mí me agarró Covid. Estaba con la frazada de tigre cuando apareció la policía", dijo la cantante, a horas de su regreso a los escenarios, por un show que brindará con Germán Tripel, en el Teatro Gran Rex.

"Hace rato que estoy separada de Leandro... Fue su cumpleaños y justo el domingo a la noche me agarró una fiebre tremenda. Y no pude levantarme. Me quedé 2 días dormida, con mucha fiebre", manifestó la integrante de Bandana, sobre lo que habría sucedido horas previas al allanamiento, en el departamento de García Gómez, en Palermo.

EL PRESENTE DE LEANDRO GARCIA GÓMEZ

Mientras Leandro sigue detenido en una alcaidía porteña, presentó un escrito mediante su defensor oficial para recuperar la libertad y ofreció ser monitoreado con una tobillera electrónica. La fiscal Silvina Russi le solicitó al juez Diego Slupski que rechace la excarcelación, debido a sus antecedentes.

"Este hombre tenía antecedente, ella misma lo había denunciado en 2022, había estado detenido por la denuncia de una pareja anterior, con lo cual todo lo que venga después de eso no va a tener una pena en suspenso sino de cumplimiento efectivo. Entonces entiende la fiscal que va a haber un riesgo procesal, ya sea de fuga o de entorpecimiento de la investigación".