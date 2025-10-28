Policiales |

Lowrdez de Bandana defendió a su exnovio: "Estoy triste, no me hizo nada"

La cantante de Bandana rompió el silencio y se refirió a la decisión que tomó la Justicia, que le negó la excarcelación a Leandro García Gómez.

Lowrdez Fernández -cantante de Bandana- rompió el silencio y habló este martes con los medios por primera vez y defendió a su expareja, Leandro García Gómez, actualmente detenido después de que su madre y Lissa Vera -su compañera en el grupo- lo denunciara por violencia de género.

Estoy muy triste por eso, él no me hizo nada”, expresó en un móvil de A la tarde, en América TV, cuando le dijeron en vivo que la Justicia le negó la excarcelación a su exnovio.

Cuando el periodista le preguntó por su presente, la cantante dijo: “Estoy bien, tuve una angina horrible. Estoy yendo al ensayo retarde. Superbien”.

Por último, anticipó que irá al programa que conduce Karina Mazzocco dentro de algunas semanas para hablar en profundidad sobre todo lo ocurrido.

Luego de contacto con el ciclo de América TV, se retiró junto a una amiga en un auto para ir al ensayo para los shows que dará próximamente.

La madre de Lowrdez habló sobre su hija

En medio de la preocupación por el estado de salud de Lowrdez Fernández, integrante de Bandana, su madre, Mabel, brindó declaraciones en las que confirmó que su hija está acompañada, aunque reconoció que la relación entre ambas atraviesa un momento difícil.

“Sé que está bien porque está con amigas y me voy a enterar si algo no funciona. Ella está muy enojada conmigo. Le mandé un mensajito diciéndole que la amo y no me dijo nada. Yo esperaba este enojo”, expresó Mabel, visiblemente afectada en Lape Club Social.

La mujer explicó que mantiene contacto constante con Lissa Vera, compañera de Lowrdez, y que ambas están pendientes de su evolución: “Con Lissa se ven por los ensayos y estamos comunicándonos permanentemente”, aseguró.

Mabel también aclaró su rol dentro de la causa judicial que involucra a Leandro García Gómez, expareja de Lourdes, denunciado por presunta violencia de género: “Yo no tengo abogado, por ahora estoy en trámite. Yamil no es mi abogado, es el de Lourdes”, precisó.

