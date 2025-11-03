AC/DC vuelve a la Argentina: cuándo será el show y cómo conseguir las entradas

La legendaria banda de rock se presentará el 23 de marzo de 2026 en el estadio de River. Las entradas saldrán a la venta el próximo jueves 7 de noviembre a partir de las 10 de la mañana, exclusivamente a través del sitio web oficial de All Access (www.allaccess.com.ar).

La última visita de AC/DC a la Argentina fue en diciembre de 2009, con tres funciones completamente agotadas en el estadio Monumental, que luego fueron inmortalizadas en el álbum y en el documental Live at River Plate (2012). Ahora, aquellas noches que se convirtieron en historia pura del rock podrán revivirse.

AC/DC regresa en plena forma, con su formación actual integrada por Angus Young (guitarra líder), Brian Johnson (voz), Stevie Young (guitarra rítmica, sobrino de los hermanos Angus y Malcolm), Matt Laug (batería) y Chris Chaney (bajo).

AC/DC, banda que dio su primer concierto el 31 de diciembre de 1973 en el Chequers Nightclub de Sídney, Australia, es uno de los grupos de rock más influyentes de la historia, con más de 200 millones de álbumes vendidos en todo el mundo.

Su disco “Back In Black” es el tercer disco más vendido de la historia de los Estados Unidos según La Asociación de la Industria Discográfica de Estados Unidos (RIAA) con 27 millones de copias. El grupo, fundado por los hermanos Malcolm y Angus Young fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 2003.