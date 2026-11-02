El abogado de Martinez, Patrick Baghdaserians, calificó el fallo como “una victoria enorme” en lo relativo a la custodia. Por su parte, la abogada de Berry, Marina Beck, destacó la disolución de la orden temporal y afirmó “Estamos muy satisfechos de que el tribunal haya disuelto la orden de protección temporal. De cara al futuro, Halle está decidida a continuar enfocada en el bienestar y los intereses de su familia”.

Halle Berry y Olivier Martinez, ambos de 60 años, se casaron en 2013 y se divorciaron en 2016 y Maceo es el único hijo en común de la pareja.