Un tribunal le otorgó al exesposo de la actriz la tenencia principal del hijo adolescente que tienen en común y limitó las visitas de la actriz a horarios diurnos.
Un tribunal del condado de Los Ángeles resolvió a favor de Olivier Martinez en la disputa por la custodia de su hijo Maceo, de 13 años, en el marco de un conflicto judicial con su exesposa, la actriz Halle Berry. La jueza Shelley Kaufman determinó que el adolescente residirá principalmente con su padre y suspendió la posibilidad de pernoctar en el domicilio de su madre, restringiendo las visitas de la ganadora del Oscar a horarios diurnos.
El fallo se produjo después de un proceso de nueve días de audiencias, en el que Olivier Martinez solicitó la custodia exclusiva y una orden de alejamiento por violencia doméstica. El actor francés alegó que Halle Berry le provocó al menor “angustia emocional y mental debido al maltrato físico” y detalló un episodio ocurrido el 26 de septiembre en la casa de la actriz. Según su presentación, durante una discusión relacionada con un juego de realidad virtual, Berry habría saltado sobre Maceo, le habría puesto las manos alrededor del cuello y lo habría asfixiado mientras le gritaba frases como “¿Y ahora quién es el dominante?” o “¿Quién manda ahora?”. Martínez sostuvo que no se trataba de un hecho aislado y mencionó otros supuestos incidentes previos.
Halle Berry negó de rotundamente las acusaciones y en sus presentaciones judiciales afirmó que nunca maltrató a su hijo “ni física ni emocionalmente” y se declaró “incapaz” de dañarlo. También señaló que el menor estaría siendo manipulado. Durante las audiencias testificaron, entre otros, su prometido, el músico Van Hunt, y su hija mayor, Nahla Aubry, quien declaró no haber presenciado jamás conductas abusivas por parte de su madre hacia su medio hermano.
La resolución de la jueza Kaufman representó un resultado que benefició a ambas partes porque, por un lado, rechazó la solicitud de orden de alejamiento permanente por violencia doméstica y disolvió la orden de protección temporal que había estado vigente, un punto que la defensa de Berry consideró favorable. Por el otro, otorgó a Martinez la custodia física primaria y desestimó el pedido de la actriz de restablecer el régimen de custodia compartida equitativa (50/50) que mantenían desde 2023. Berry conserva la custodia legal conjunta y, según sus abogados, poder de desempate en ciertas decisiones relacionadas con la salud, educación y bienestar del menor. Además, el tribunal ordenó sesiones de terapia para intentar recomponer el vínculo familiar e informó que el caso volverá a revisarse en noviembre.
El abogado de Martinez, Patrick Baghdaserians, calificó el fallo como “una victoria enorme” en lo relativo a la custodia. Por su parte, la abogada de Berry, Marina Beck, destacó la disolución de la orden temporal y afirmó “Estamos muy satisfechos de que el tribunal haya disuelto la orden de protección temporal. De cara al futuro, Halle está decidida a continuar enfocada en el bienestar y los intereses de su familia”.
Halle Berry y Olivier Martinez, ambos de 60 años, se casaron en 2013 y se divorciaron en 2016 y Maceo es el único hijo en común de la pareja.
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