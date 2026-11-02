En ese momento, Marta Fort confesó que todavía tiene los mensajes “yo no borro nada, si me llega a negar lo muestro” pero, al escuchar toda la conversación que están teniendo atrás suyo Wanda y la participante, Nazareno reaccionó con “Ay me pica el oído, no sé qué está pasando, me pica la oreja”.

Luego Wanda fue a hablar con Nazareno y le dijo “Yo nunca me voy a quedar con una sola versión, te voy a dar tu espacio para réplica. No se desconozcan porque me dijo Marta que tiene las pruebas”. En ese momento, Rocío Robles se metió en la charla y agregó “Ojo que le gustan rubias porque salió con una amiga mía que era rubia”

“Te está saltando por todos lados”,expresó la conductora de MasterChef Celebrity, que le consultó sobre porqué no avanzó con Marta y Nazareno explicó “Bueno, también es una cuestión etária, ella es más joven y yo soy un poco más anciano. Eso y que también se fue de viaje y consiguió otro muchacho”.

Cuando llegó el momento de mostrar sus preparaciones ante el jurado, Nazareno pasó y presentó un hummus de porotos regina con pan chapita (mezcla entre pan pita y chapati). Sin embargo, tras recibir la devolución del jurado, Germán Martitegui propuso que Wanda le haga unas preguntas al participante.

Luego fue el turno de Marta de mostró su hummus de lentejas con vegetales salteados ante el jurado. Durante la devolución, la participante contó que le gusta cocinar cosas que ella comería, porque le puso sake. Entonces Wanda aprovechó para preguntarle “¿Cuáles son tus tres platos favoritos? ¿Nazareno dónde te debería invitar a cenar?”.

Rápidamente, Damián Betular aclaró que ahora no puede porque está comprometida y entonces Marta contó “Mirá, en su momento, cuando yo era muy pícara, pedía siempre que sea un lugar de carnes y con vino tinto”. En ese momento, Nazareno intervino contando que tiene un lugar de sushi que la rompe, pero Marta aclaró: “Para mí cita de sushi no va porque te deja cantando la boca de una manera impresionante”.