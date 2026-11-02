El cantante español celebra los 15 años de su icónico proyecto de versiones italianas con un show que recorre clásicos de Mina, Zucchero, Laura Pausini y Nek.
Sergio Dalma vuelve a la Argentina con "Ritorno a Via Dalma", el álbum número 23 de su carrera y el cuarto dedicado al universo de la canción italiana. El próximo miércoles 4 de noviembre llegará al Teatro Gran Rex, (Av. Corrientes 857, CABA) en el marco de un tour que también pasará por Rosario, Córdoba, Tucumán y Mar del Plata.
En este espectáculo celebra los 15 años del lanzamiento original de "Via Dalma" (en 2010), el disco que reinterpretó en español grandes clásicos italianos, superó las 300.000 copias vendidas en España y abrió las puertas a una trilogía exitosa ("Via Dalma II y III"). Con su estilo rasgado, íntimo y apasionado, el artista propone un reencuentro con aquel repertorio que marcó una época y sigue emocionando a distintas generaciones
El nuevo álbum reúne canciones de autores clásicos y contemporáneos y entre los adelantos se destacan “Entre tú y mil mares” (compuesta por Biagio Antonacci y popularizada por Laura Pausini en 2000) y “Parole, Parole”, el homenaje a Mina (1972). El tracklist incluye temas como “Rumore”, “Yo quiero verte danzar”, “Baila morena”, “Ma quale idea”, “Ancora”, “Felicità”, “Y tú”, “Centro de gravedad permanente”, “Para ti sería” y “E penso a te”.
El show está pensado para teatros “Es un espectáculo para tener al público muy cerca, donde todos puedan participar. Vamos a recordar canciones de toda una vida y, a través de ellas, recorreremos emociones y sensaciones” anticipó Sergio Dalma.
Con 36 años de carrera, más de cuatro millones de discos vendidos y nueve álbumes número uno en España, Sergio Dalma se consolidó como una de las voces más reconocibles de la música en español. Nacido Josep Sergi Capdevila Querol el 28 de septiembre de 1964 en Sabadell (Barcelona), saltó a la fama internacional en 1991 al representar a España en Eurovisión con el tema “Bailar pegados”, que quedó en cuarto lugar y se convirtió en un himno. "Via Dalma" fue el desencadenante de su regreso fuerte a la Argentina, “El mundo” sonó como cortina de la telenovela "Dulce amor".
El show en el Gran Rex- uno de los escenarios emblemáticos de la ciudad- cierra el paso por la capital de una gira que ya recorrió varias ciudades españolas y que sigue conectando con públicos de todas las edades. Las entradas están disponibles en boletería del teatro y a través de TuEntrada.
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