Con 36 años de carrera, más de cuatro millones de discos vendidos y nueve álbumes número uno en España, Sergio Dalma se consolidó como una de las voces más reconocibles de la música en español. Nacido Josep Sergi Capdevila Querol el 28 de septiembre de 1964 en Sabadell (Barcelona), saltó a la fama internacional en 1991 al representar a España en Eurovisión con el tema “Bailar pegados”, que quedó en cuarto lugar y se convirtió en un himno. "Via Dalma" fue el desencadenante de su regreso fuerte a la Argentina, “El mundo” sonó como cortina de la telenovela "Dulce amor".

4 de noviembre – Buenos Aires – Teatro Gran Rex (Av. Corrientes 857)

6 de noviembre – Tucumán – Teatro Mercedes Sosa

10 de noviembre – Mar del Plata – Arena Mar del Plata

El show en el Gran Rex- uno de los escenarios emblemáticos de la ciudad- cierra el paso por la capital de una gira que ya recorrió varias ciudades españolas y que sigue conectando con públicos de todas las edades. Las entradas están disponibles en boletería del teatro y a través de TuEntrada.