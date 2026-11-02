Las mejores fotos y chimentos del casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat

La cantante y el conductor se unieron en matrimonio al aire libre. Y celebraron en una casona de San Telmo, a pura diversión. "Fuimos inmensamente felices".
Lali Espósito y Pedro Rosemblat se unieron en matrimonio el último sábado, a partir de comienzos de la tarde, en una jornada a pura celebración que se extendió hasta la noche. Y que, sin lugar a duda, tuvo todo tipo de condimentos. Porque tanto Lali como Pedro querían lograr una boda ´´intima, con dos tandas de invitados, una que pudiese presenciar la ceremonia de unión entre ellos y otra, que llegase más para la parte del festejo. Pero todo en la más absoluta de las reservas, algo que efectivamente no lograron.
Porque en la noche del viernes, tan solo unas horas antes de la boda, se filtró la noticia de la fecha exacta y del lugar en que se casarían los novios, la cantante y el conductor de Gelatina -a pesar de que ellos quisieron hacerle creer a la prensa nacional que sería el próximo sábado siete de noviembre-, y el hermetismo total quedó trunco.
En una antigua casona de San Telmo, remodelada como salón de eventos, con un imponente jardín donde se desarrolló la ceremonia, galerías campestres y salones, los enamorados celebraron un día único en el que acompañó hasta el tiempo. Antes de las cuatro de la tarde, ya se habían convertido en marido y mujer y empezaron a festejar junto a amigos de toda la vida, con empresarios de la industria audiovisual y con su familia.
Pero afuera del festejo, hubo todo tipo de perlitas, sobre la calle Carlos Calvos, entre Chacabuco y Piedras. Porque huibo tres peleas callejeras, los patrulleros de la policía federal tuvieron que intervenir en más de una oportunidad y, por momentos, la zona se ponía "picante. Y, para impedir el posible paso de fans y de curiosos, los novios hicieron vallar las dos equinas y dispusieron de un gran operativo de seguridad privada.
“Fuimos inmensamente felices. Gracias a quienes celebraron con nosotros. Compartimos estas fotos y nuestro cariño con quienes se alegran y nos mandan amor a la distancia. Aguante el amor”, compartió Lali, a casi un día de concretarse su unió con Pedro.
A la cereminia y celebración a la que solo podías acceder a través de un código QR, asistieron Justina Bustos, Cande Vetrano, Peter Lanzani, Benjamín Rojas, entre otros famosos. Y todo estuvo organizado por la empresa de Claudia Villafañe, quien se encarga de hacer los casamientos de muchos famosos, como lo fue en este caso. Felicidades, novios.
comentar