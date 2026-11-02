Las mejores fotos y chimentos del casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat

De los momentos más divertidos de la celebración, fue cuando los novios hicieron una torre de copas y sirvieron champagne para todos.

EL MENSAJE QUE ACOMPAÑÓ AL POSTEO DE LALI

“Fuimos inmensamente felices. Gracias a quienes celebraron con nosotros. Compartimos estas fotos y nuestro cariño con quienes se alegran y nos mandan amor a la distancia. Aguante el amor”, compartió Lali, a casi un día de concretarse su unió con Pedro.

Lali lució un vestido de novia pegado al cuerpo, con gran escote y cola de tull. Pedro, por su parte, un traje en tonalidad nude.

A la cereminia y celebración a la que solo podías acceder a través de un código QR, asistieron Justina Bustos, Cande Vetrano, Peter Lanzani, Benjamín Rojas, entre otros famosos. Y todo estuvo organizado por la empresa de Claudia Villafañe, quien se encarga de hacer los casamientos de muchos famosos, como lo fue en este caso. Felicidades, novios.

Los novios mostraron la libreta roja a todos los presentes, dejando en claro que se casaron por civil, en el lugar. Y no en los días previos, como se especuló.