Gran Hermano Generación Dorada: insultos y advertencias en la casa

En diferentes charlas, los jugadores le comentaron a Mariela que tanto Cinzia como Sol quieren ir directamente contra Emanuel y por eso están haciendo esto, y además, le aclararon “Si vos picás, encima, para ellas mejor todavía”.

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Mariela Prieto conversó con Emanuel Di Gioia, que le dijo “Si las malas lenguas hablan, hablan de esas personas en lugar de usted. Y disfrutemos acá”.