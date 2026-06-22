Gran Hermano Generación Dorada: insultos y advertencias en la casa

El enfrentamiento entre la venezolana y la esposa del exfutbolista sumó un nuevo capítulo con acusaciones cruzadas y advertencias de otros jugadores sobre el trasfondo del conflicto.
En las últimas horas del Día del Padre, comenzó un fuerte enfrentamiento entre Mariela Prieto y Cinzia Francischiello después de que la venezolana hablara de un “shippeo” entre la mujer del "Turco" García y Emanuel Di Gioia.
“Vos le tenes que pedir disculpas a Claudio, sos una mala compañera y una desubicada. Tenes que pedir disculpas por maleducada, por meterte en mi privacidad” le gritó Mariela durante una actividad.
Ya en el streaming room Cinzia se sinceró “¿Qué tengo que aclarar? 'Perdón Turco por lo que hace Emanuel'. Ustedes lo vieron, ellos bailando, besándose, toqueteándose... ¿Y yo le tengo que pedir disculpas al Turco?”.
Pero la discusión no quedó ahí, y luego se cruzaron -nuevamente- en el jardín, cuando Cinzia dijo "el que te enoja, te domina" y Mariela le respondió “Mosquita muerta, a mí no me enojas vos, pocos códigos chau” a lo que la venezolana cerró con “No existís”.
En diferentes charlas, los jugadores le comentaron a Mariela que tanto Cinzia como Sol quieren ir directamente contra Emanuel y por eso están haciendo esto, y además, le aclararon “Si vos picás, encima, para ellas mejor todavía”.
Mariela Prieto conversó con Emanuel Di Gioia, que le dijo “Si las malas lenguas hablan, hablan de esas personas en lugar de usted. Y disfrutemos acá”.
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