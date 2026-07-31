Qué ver este fin de semana en streaming

Disney+ mantiene uno de sus grandes lanzamientos

En Disney+, la principal recomendación es "El diablo viste a la moda 2", película incorporada esta semana al catálogo. La secuela retoma el universo de la exitosa comedia ambientada en la industria de la moda y reúne nuevamente a varios de sus personajes más reconocidos. La producción continúa explorando las relaciones laborales, el glamour y los desafíos del mundo editorial.

HBO Max amplía el universo de Rick y Morty

HBO Max tampoco suma estrenos durante este fin de semana, aunque recientemente estrenó "Presidente Curtis", un spin-off de Rick y Morty centrado en uno de los personajes secundarios más conocidos de la serie animada. La producción mantiene el humor característico de la franquicia y amplía su universo con nuevas historias.

Las novedades de otras plataformas

Movistar Plus incorpora tres títulos entre el 31 de julio y el 2 de agosto. El primero es "Altas capacidades", una comedia española que llega el viernes 31 de julio. El 1 de agosto será el turno del documental "Bertolucci. Nuestra magnífica obsesión", dedicado al reconocido director italiano Bernardo Bertolucci, mientras que el 2 de agosto se estrenará la película "N121: Última parada".

En Apple TV+ se suma "Snoopy presenta: Hogar, dulce hogar", una nueva película animada protagonizada por el popular personaje creado por Charles M. Schulz. El film está dirigido al público familiar y continúa las aventuras de Snoopy y el resto de la pandilla de Peanuts.

Por su parte, SkyShowtime no presenta estrenos para estos días, aunque mantiene entre sus principales incorporaciones la cuarta temporada de "Star Trek: Strange New Worlds", una de las series más esperadas por los seguidores de la franquicia.

Finalmente, Filmin estrena dos películas: "Dos fiscales", un drama judicial, y "Mektoub, mi amor: Canto Uno", la primera entrega de la saga dirigida por Abdellatif Kechiche, reconocida por su paso por festivales internacionales.

Algunas fechas en Prime Video:

19 de agosto – La voluntad de Dios

El thriller La voluntad de Dios sigue la historia de dos hermanas gemelas marcadas por los abusos que sufrieron durante la infancia a manos de su padre. Antes de morir, su madre les pide que lo encuentren y lo maten como forma de vengar el sufrimiento que atravesó la familia. La película aborda temas como el trauma, la violencia familiar y la búsqueda de justicia. Al momento del anuncio, Prime Video no confirmó oficialmente el elenco, el director, la duración ni difundió reseñas anticipadas de la producción.

20 de agosto – Novak Djokovic: El lobo en el invierno

Prime Video estrenará el documental Novak Djokovic: El lobo en el invierno, una producción de larga duración que muestra el detrás de escena de la carrera del tenista serbio, considerado el jugador masculino con más títulos de Grand Slam en la historia. El film reúne imágenes inéditas, entrenamientos, momentos familiares y testimonios que recorren los principales desafíos deportivos y personales del número uno del tenis mundial. La plataforma aún no informó la duración oficial ni publicó críticas especializadas.

26 de agosto – El último amanecer

El drama romántico El último amanecer cuenta la historia de Ry, una joven universitaria que convive con una enfermedad crónica y viaja a Mallorca para pasar el verano junto a su madre. Allí conoce a Julián, de quien se enamora, mientras intenta disfrutar el presente antes de que su estado de salud y algunos secretos familiares cambien el rumbo de su vida. Prime Video todavía no confirmó el reparto completo, la duración ni dio a conocer reseñas oficiales de la película.

28 de agosto – Betty, la fea: La historia continúa (temporada 2)

La segunda temporada de Betty, la fea: La historia continúa marcará el regreso de Ana María Orozco como Beatriz Pinzón Solano y Jorge Enrique Abello como Armando Mendoza. Además, por primera vez desde la emisión de la telenovela original, volverá a reunirse el recordado Cuartel de las Feas y regresarán personajes históricos como El Francés y Román. La serie, secuela de la exitosa ficción colombiana creada por Fernando Gaitán, combina comedia y drama en episodios de aproximadamente 40 minutos y fue uno de los títulos más vistos de Prime Video en América Latina tras el estreno de su primera temporada.

28 de agosto – Barreda

Entre los estrenos del mes también figura Barreda, una película de ficción inspirada en uno de los casos criminales más impactantes de la historia argentina. La producción recrea el crimen cometido por el odontólogo Ricardo Barreda, condenado por asesinar a su esposa, sus dos hijas y su suegra en su casa de La Plata en 1992, un hecho que conmocionó al país. Al momento del anuncio, Prime Video no difundió la ficha técnica completa, por lo que todavía se desconocen oficialmente el elenco, la duración, el director y las primeras reseñas de la película.

Con propuestas para distintos públicos, las plataformas renuevan sus catálogos durante el primer fin de semana de agosto con series animadas, películas familiares, dramas y documentales.