HBO Max y Paramount+ se fusionarán en una sola plataforma

Si bien no se especificó cuando se lanzará el nuevo servicio de streaming combinado, o si HBO Max estará disponible como una plataforma dentro del servicio o totalmente integrado, David Ellison aclaró claro que el canal HBO, tendrá un trato diferencial para que continúe desarrollando y programando contenidos, sin la supervisión de los ejecutivos de Paramount.

image

“Casey Bloys -presidente y CEO de HBO- y su equipo hacen un trabajo absolutamente extraordinario”, dijo Ellison, y comentó que “Game of Thrones" (Juego de Tronos) es su serie favorita. “Planeamos que pueda operar con independencia, para que puedan desarrollar lo que hacen increíblemente bien. Nuestra opinión es que HBO debería seguir siendo HBO. Construyeron una marca fenomenal. Son líderes en el sector, y solo queremos que sigan haciendo más. Pero al unir las plataformas, todo nuestro contenido podrá llegar a una audiencia aún más amplia que la que podemos alcanzar de forma independiente” aseguró el director ejecutivo de Paramount.

image

En diciembre pasado, Netflix superó a Paramount en la propuesta de cerrar un acuerdo para comprar el estudio y los negocios de streaming de WBD por 27,75 dólares por acción, pero la semana pasada, Paramount mejoró su oferta para comprar la totalidad de esa empresa -incluyendo su negocio de cable que se encuenta en dificultades- y aumentó la propuesta de 30 a 31 dólares por acción.

Finalmente, el consejo de administración de Warner Bros. Discovery la aceptó como la "mejor propuesta" y Netflix decidió no aumentar su oferta, dejando allanado el camino para el anuncio formal de la fusión entre Paramount y WBD.