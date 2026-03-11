HBO Max y Paramount+ se fusionarán en una sola plataforma

Se confirmó la fusión entre Paramount+ y HBO Max, pero la empresa Skydance afirmó que HBO no correrá riesgo y continuará operando con independencia.
El conglomerado multinacional de medios de comunicación masivos Paramount Skydance tiene planeado fusionar Paramount+ y HBO Max en un solo servicio de transmisión, una vez que se complete la fusión entre las empresas Paramount y Warner Bros. Discovery. Sin embargo, el objetivo es que la marca HBO opere con total independencia.
“Como dijimos, planeamos fusionar ambos servicios, lo que hoy nos da algo más de 200 millones de suscriptores de DTC” declaró David Ellison -director ejecutivo de Paramount- durante una conferencia con inversores en la que se detallaron los detalles de la fusión de las empresas. “Creemos que esto nos posiciona para competir con los líderes del sector. En Paramount, para mediados de este año, habremos completado la consolidación de nuestros tres servicios en una sola plataforma unificada, y nos vemos adoptando un enfoque similar para esta plataforma en el futuro. Creemos que la oferta combinada, dada la cantidad de contenido y lo que podemos hacer desde el punto de vista tecnológico, nos permitirá competir con las empresas más importantes del DTC (servicio de televisión por suscripción a través de internet)”.
Si bien no se especificó cuando se lanzará el nuevo servicio de streaming combinado, o si HBO Max estará disponible como una plataforma dentro del servicio o totalmente integrado, David Ellison aclaró claro que el canal HBO, tendrá un trato diferencial para que continúe desarrollando y programando contenidos, sin la supervisión de los ejecutivos de Paramount.
“Casey Bloys -presidente y CEO de HBO- y su equipo hacen un trabajo absolutamente extraordinario”, dijo Ellison, y comentó que “Game of Thrones" (Juego de Tronos) es su serie favorita. “Planeamos que pueda operar con independencia, para que puedan desarrollar lo que hacen increíblemente bien. Nuestra opinión es que HBO debería seguir siendo HBO. Construyeron una marca fenomenal. Son líderes en el sector, y solo queremos que sigan haciendo más. Pero al unir las plataformas, todo nuestro contenido podrá llegar a una audiencia aún más amplia que la que podemos alcanzar de forma independiente” aseguró el director ejecutivo de Paramount.
En diciembre pasado, Netflix superó a Paramount en la propuesta de cerrar un acuerdo para comprar el estudio y los negocios de streaming de WBD por 27,75 dólares por acción, pero la semana pasada, Paramount mejoró su oferta para comprar la totalidad de esa empresa -incluyendo su negocio de cable que se encuenta en dificultades- y aumentó la propuesta de 30 a 31 dólares por acción.
Finalmente, el consejo de administración de Warner Bros. Discovery la aceptó como la "mejor propuesta" y Netflix decidió no aumentar su oferta, dejando allanado el camino para el anuncio formal de la fusión entre Paramount y WBD.
