"76 89 23", el documental de la película más incorrecta del cine argentino

El film de Federico Benoit propone, a través de entrevistas, archivos y hallazgos periodísticos, deconstruir el pasado y el presente con una mirada actual.
En el marco del 50° aniversario de la última dictadura militar, el jueves 26 de marzo se estrenará comercialmente el premiado documental "76 89 23", dirigido por Federico Benoit y producido por Eduardo Mendoza.
El filme tuvo su estreno latinoamericano en la selección oficial del 10° SANFICI (Santander Festival Internacional de Cine Independiente de Colombia), realizado entre el 23 y 27 de febrero- y acaba de ser nominado a los Premios Cóndor en la categoría Mejor Documental.
El documental "76 89 23" tuvo su premiere mundial en el BAFICI realizado en abril del 2025, es un homenaje al filme "76 89 03" dirigido por Flavio Nardini y Cristian Bernard, del 2000. Una película que, tras su estreno, generó fanáticos y detractores, e inspiró polémicas críticas en algunos medios periodísticos, algunas cercanas al insulto.
Un cuarto de siglo después de su estreno, "76 89 03" se convirtió en una película de culto, reivindicándose su búsqueda, su rebeldía y su capacidad para anticipar la Argentina del 2023 y el presente político y económico de este 2026.
Mediante entrevistas, archivo, hallazgos periodísticos e ilustraciones, "76 89 23" propone de reconstruir el pasado con una mirada actual, a través de valiosos testimonios que enriquecen la historia original, desde un punto de vista analítico socio-político-cultural y económico a través de momentos claves en Argentina, hasta llegar a un presente en el que la cultura se encuentra cuestionada, censurada, atacada y perseguida.
Prestan testimonios para el documental "76 89 23", Flavio Nardini y Cristian Bernard -directores de la película original-, Sergio Wolf, María Carámbula, Martín Slipak, Sol Alac, Elizabeth Vernaci, Juanchi Baleirón, Fernando Martín Peña, José Tripodero, Hernán Panessi, Marcelo Piñeyro, Guille Aquino, Guillermo Hernandez y Nicolás Poggi.
