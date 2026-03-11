"76 89 23", el documental de la película más incorrecta del cine argentino

Mediante entrevistas, archivo, hallazgos periodísticos e ilustraciones, "76 89 23" propone de reconstruir el pasado con una mirada actual, a través de valiosos testimonios que enriquecen la historia original, desde un punto de vista analítico socio-político-cultural y económico a través de momentos claves en Argentina, hasta llegar a un presente en el que la cultura se encuentra cuestionada, censurada, atacada y perseguida.

Prestan testimonios para el documental "76 89 23", Flavio Nardini y Cristian Bernard -directores de la película original-, Sergio Wolf, María Carámbula, Martín Slipak, Sol Alac, Elizabeth Vernaci, Juanchi Baleirón, Fernando Martín Peña, José Tripodero, Hernán Panessi, Marcelo Piñeyro, Guille Aquino, Guillermo Hernandez y Nicolás Poggi.