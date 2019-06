Hubo acercamiento en la audiencia entre Morla y Claudia Villlafañe

"Estamos teniendo diálogo.Hay una buena relación. Hoy (por ayer) por suerte nos encontramos en esta mediación y Morla lo primero que hizo fue saludar a Claudia, como corresponde y como cualquier caballero hubiese hecho", destacó Fernando Burlando.

Según la información que trascendió, el primer momento fue tenso ya que el abogado de Diego había sido muy duro con Villafañe y no sabía cuál sería su reacción. "Se acercó y saludó. Ni hablar la reacción de Claudia, que tiene las características que todos conocemos. Entraron en una charla de ¿Qué te duele?’, ‘¿qué te molesta?’ Podemos ceder cosas, ¿qué cedés vos?. Hubo un papel protagónico de quien conduce el Juzgado Nº 77. Hubo muy buena voluntad por parte de todos. Cuando llegamos no teníamos la misma actitud que cuando nos fuimos. Lo importante es cómo nos fuimos, no cómo llegamos", aseguró el letrado.

Si bien Burlando destacó la buena voluntad de Morla en ir a saludar a Claudia, con Dalma parece seguir en pie de guerra. Por eso Burlando le pidió a Morla que salude a Claudia. El no sabía cómo podía llegar a reaccionar Claudia, porque sus frases hirientes fueron bofetadas para lo que más quiere Claudia en el mundo, que son sus hijas. Quería tener cuidado él, tenía temor. Entonces le dije que vaya y la salude como corresponde, porque ella es una tremenda dama", sentenció.

En la audiencia se pusieron de acuerdo en bajar el tono a las agresiones y al parecer Claudia, además, está dispuesta a darle a Diego parte de las camisetas, medallas y trofeos que tiene en su poder para que él, después, pueda regalárselos a su nieto Benjamín. Si eso no ocurre en estos días, la semana que viene podría hacerse efectivo el allanamiento a su propiedad de Segurola y La Habana. Y habrá otra vez guerra.