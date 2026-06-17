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Polémicos dichos de Duki, uno de los artistas más influyentes, sobre los gustos de las mujeres

 - Por Noelia Santone

El artista urbano compartió algunas definiciones sobre los gustos que, considera, tienen las chicas. Y generó un importante impacto en redes sociales.

Duki quedó en el centro de la polémica. El popular artista, con llegada a millones y millones de jóvenes que consumen su música y estilismo hace años, habló del "estilo de hombres que le gustan a las mujeres", y encendió la "mecha". "Que el chabón, de repente, sea un orangután, asqueroso, peludo, gordo, chancho, cerdo, hijo de remil p.., basura, mala persona... a las minas les calienta".

“Tal vez, a las mujeres, un hombre que tiene rasgos más masculinos les parece más atractivo”, comenzó Duki, en una charla "descontracturada" con los streamers Coker y Gonzalo Banzas.

“¿Me entendés lo que te digo? Que el chabón, de repente, sea un orangután, asqueroso, peludo, gordo, chancho, cerdo, hijo de remil p.., basura, mala persona... a las minas les calienta“, continuó el artista urbano, con sus definiciones.

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Los comentarios de Duki, novio de Emilia Mernes, generó una reacción en cadena de sus amigos pero, en las redes sociales, muchos no dejaron pasar sus comentarios. Y se lo hicieron saber, con distintas reacciones. “Que le pregunte a Emilia, la artista”, “O sea... te describiste a vos mismo. Sin más palabras, señor juez”, “Él era todo eso, por eso sabe” y “El tipo se describió a él mismo”, fueron algunos de los mensajes que más se destacaron, en X.

Polémicos dichos de Duki, sobre el gusto de las mujeres

¿HAY CRISIS ENTRE DUKI Y EMILIA?

En redes se viralizaron imágenes de la entrerriana y su novio en la presentación del disco de una colega. “Captaron cómo Emilia Mernes y Duki estaban discutiendo a los gritos durante la presentación del nuevo álbum de Six Sex”, describía el video.

En el clip que recorrió también los portales web, se puede verse a Emilia en un boliche, con cara de "poco ánimo" y dejando ver una situación de discordia con Duki, que aparece más atrás, tal cual se llega a visualizar. Cada uno en su mundo, distanciados. Hasta que, en un momento, ella se vuelve hacia el cantante, evidentemente se hablan con brusquedad, y luego siguen, separados.

Emilia Mernes discutiendo con Duki

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