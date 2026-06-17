Polémicos dichos de Duki, uno de los artistas más influyentes, sobre los gustos de las mujeres

Polémicos dichos de Duki, sobre el gusto de las mujeres

¿HAY CRISIS ENTRE DUKI Y EMILIA?

En redes se viralizaron imágenes de la entrerriana y su novio en la presentación del disco de una colega. “Captaron cómo Emilia Mernes y Duki estaban discutiendo a los gritos durante la presentación del nuevo álbum de Six Sex”, describía el video.

En el clip que recorrió también los portales web, se puede verse a Emilia en un boliche, con cara de "poco ánimo" y dejando ver una situación de discordia con Duki, que aparece más atrás, tal cual se llega a visualizar. Cada uno en su mundo, distanciados. Hasta que, en un momento, ella se vuelve hacia el cantante, evidentemente se hablan con brusquedad, y luego siguen, separados.