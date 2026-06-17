Polémicos dichos de Duki, uno de los artistas más influyentes, sobre los gustos de las mujeres

El artista urbano compartió algunas definiciones sobre los gustos que, considera, tienen las chicas. Y generó un importante impacto en redes sociales.
Duki quedó en el centro de la polémica. El popular artista, con llegada a millones y millones de jóvenes que consumen su música y estilismo hace años, habló del "estilo de hombres que le gustan a las mujeres", y encendió la "mecha". "Que el chabón, de repente, sea un orangután, asqueroso, peludo, gordo, chancho, cerdo, hijo de remil p.., basura, mala persona... a las minas les calienta".
“Tal vez, a las mujeres, un hombre que tiene rasgos más masculinos les parece más atractivo”, comenzó Duki, en una charla "descontracturada" con los streamers Coker y Gonzalo Banzas.
“¿Me entendés lo que te digo? Que el chabón, de repente, sea un orangután, asqueroso, peludo, gordo, chancho, cerdo, hijo de remil p.., basura, mala persona... a las minas les calienta“, continuó el artista urbano, con sus definiciones.
Los comentarios de Duki, novio de Emilia Mernes, generó una reacción en cadena de sus amigos pero, en las redes sociales, muchos no dejaron pasar sus comentarios. Y se lo hicieron saber, con distintas reacciones. “Que le pregunte a Emilia, la artista”, “O sea... te describiste a vos mismo. Sin más palabras, señor juez”, “Él era todo eso, por eso sabe” y “El tipo se describió a él mismo”, fueron algunos de los mensajes que más se destacaron, en X.
En redes se viralizaron imágenes de la entrerriana y su novio en la presentación del disco de una colega. “Captaron cómo Emilia Mernes y Duki estaban discutiendo a los gritos durante la presentación del nuevo álbum de Six Sex”, describía el video.
En el clip que recorrió también los portales web, se puede verse a Emilia en un boliche, con cara de "poco ánimo" y dejando ver una situación de discordia con Duki, que aparece más atrás, tal cual se llega a visualizar. Cada uno en su mundo, distanciados. Hasta que, en un momento, ella se vuelve hacia el cantante, evidentemente se hablan con brusquedad, y luego siguen, separados.
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