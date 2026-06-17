La Selección también goleó en el rating

Finalmente, El promedio del partido en Telefe fue de 35,5 puntos; en TyC Sports 15 y en la TV Pública y DSports 3.3 puntos adicionales, llevando el rating total combinado cercano a los 55 puntos.

tv promedio partido

Los demás canales de aire se resintieron fuertemente con sus mediciones El Trece optó por películas que apenas rozaron 1 punto, mientras América TV y El Nueve quedaron por debajo del punto.

En cuanto al promedio en personas en CABA y Gran Buenos Aires, según los datos oficiales de IBOPE, en Telefe hubo 2.550.239; en TyCSports 1.046.239 y en DSports y la TV Pública 241.380; dando un total de 3.837.858 espectadores.

tv promedio personas

Comparación con el debut en Qatar 2022

En el Mundial de Qatar 2022, la derrota de 2 a 1 contra Arabia Saudita -el martes 22 de noviembre- se transmitió por TV Pública que promedió 36,6 puntos -con picos de 38,6 y 40,3-; mientras que TyC Sports aportó 22,6 para generar un total combinado de 59,2 puntos y con un encendido del 55,5% de los hogares.

Diferencias claves, en 2026 Telefe lideró con promedios más altos en el partido -con 35-37 puntos- versus los 36,6 que obtuvo la TV Pública en 2022, pero el horario nocturno vs. matutino en Qatar y la mayor fragmentación de plataformas -streaming, YouTube- evidentemente influyeron.

En redes y portales, el rating generó trending topics en X, con miles de menciones celebrando los números y el show de la Scaloneta. El próximo partido ante Austria