La Selección también goleó en el rating

En el debut de la Selección Argentina en el Mundial de Futbol 2026 generó una expectativa superlativa, generando números de audiencia sorprendentes.
El partido que la Selección Argentina le ganó 3 a 0 a su similar de Argelia -disputado en Kansas City- generó una audiencia masiva en las diferentes trasnmisiones que se realizaron en la televisión argentina. Según datos de la empresa medidora Ibope, el encuentro fue seguido por más de 2.710.000 personas en pantalla abierta -en CABA y GBA-, consolidando al fútbol -y ahora especificamente al Mundial de Mexico, Estados Unidos y Canada- como uno de los pocos contenidos que aún dominan el rating.
Telefe armó una programación especial que comenzó temprano y con "Palpitando la previa" marcó 7,2 puntos a las 17:45, mientras que "Por el mundo, Mundial" con Marley e Ian Lucas desde Kansas City alcanzó un pico de 8,8; la emisión especial de Telefe Noticias llegó a 9,1; mientras que la previa inmediata del partido trepó hasta 32,8 puntos.
El partido de la Selección Argentina Campeona del Mundo arrancó pasadas las 22 con un piso de 36,2 puntos por Telefe y en el primer gol de Lionel Messi -a los 16 minutos- elevó la audiencia a 37,2; cerrando el primer tiempo con un pico de 38 puntos y un promedio de de 37.
En el segundo tiempo del partido mundialista, el piso fue de 34 puntos que, en el segundo gol del capitán argentino impulsó el rating a 35,2 y con el hat-trick -el tercer tanto de Messi- marcó un máximo de 35,7 en esa etapa.
Finalmente, El promedio del partido en Telefe fue de 35,5 puntos; en TyC Sports 15 y en la TV Pública y DSports 3.3 puntos adicionales, llevando el rating total combinado cercano a los 55 puntos.
Los demás canales de aire se resintieron fuertemente con sus mediciones El Trece optó por películas que apenas rozaron 1 punto, mientras América TV y El Nueve quedaron por debajo del punto.
En cuanto al promedio en personas en CABA y Gran Buenos Aires, según los datos oficiales de IBOPE, en Telefe hubo 2.550.239; en TyCSports 1.046.239 y en DSports y la TV Pública 241.380; dando un total de 3.837.858 espectadores.
En el Mundial de Qatar 2022, la derrota de 2 a 1 contra Arabia Saudita -el martes 22 de noviembre- se transmitió por TV Pública que promedió 36,6 puntos -con picos de 38,6 y 40,3-; mientras que TyC Sports aportó 22,6 para generar un total combinado de 59,2 puntos y con un encendido del 55,5% de los hogares.
Diferencias claves, en 2026 Telefe lideró con promedios más altos en el partido -con 35-37 puntos- versus los 36,6 que obtuvo la TV Pública en 2022, pero el horario nocturno vs. matutino en Qatar y la mayor fragmentación de plataformas -streaming, YouTube- evidentemente influyeron.
En redes y portales, el rating generó trending topics en X, con miles de menciones celebrando los números y el show de la Scaloneta. El próximo partido ante Austria
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