Llegan los Premios Pinti: un nuevo reconocimiento al teatro argentino

image Carlos Ulanovsky

Entre las categorías confirmadas se destacan: Mejor Comedia, Mejor Drama o Comedia Dramática, Mejor Musical, Mejor Unipersonal, espectáculo de humor, stand up o formato alternativo, Mejor Obra de Autoría Nacional, Mejor Actor y Actriz de Comedia / Drama / Musical, Mejor Actor y Actriz de Reparto, Mejor Dirección, Mejor Coreografía, Mejor Diseño de Escenografía, Vestuario, Iluminación, Sonido y Música Original, Mejor Producción, Premio a la Trayectoria (elección institucional de AADET), Espectáculo del Año (elección institucional) y Espectáculo Favorito del Público (votación abierta).

Sebastián Blutrach, presidente de AADET expresó que “Con estos premios queremos consolidar un reconocimiento de referencia para nuestro teatro, que exprese la calidad artística y el talentoso trabajo de productores, elencos y equipos técnicos. Es una invitación a poner en valor la escena teatral argentina”.

Los Premios Pinti nacen con la vocación de convertirse en una cita anual ineludible de la cartelera porteña, reconociendo no solo a los artistas en escena, sino también a los equipos técnicos, productores y trabajadores que hacen posible cada función.