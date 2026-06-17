Llegan los Premios Pinti: un nuevo reconocimiento al teatro argentino

En esta primera edición premiarán producciones que hayan tenido funciones en la Ciudad de Buenos Aires entre agosto de 2025 y julio de 2026.
La Asociación Argentina de Empresarios Teatrales y Musicales (AADET) anunció la creación de los Premios Pinti, una nueva distinción destinada a celebrar la excelencia artística y productiva del teatro comercial en la Argentina. La primera edición se llevará a cabo el próximo lunes 27 de julio de 2026 en el icónico Teatro Colón de la Ciudad de Buenos Aires y será transmitida en vivo por El Trece.
El nombre de los premios rinde tributo al gran Enrique Pinti (1947-2022), uno de los artistas más queridos y emblemáticos de la escena nacional. Actor, autor, director, humorista y unipersonalista excepcional, el creador de la icónica obra teatral "Salsa Criolla" se destacó durante más de cinco décadas por su talento, su compromiso con el teatro y su capacidad única para conectar con el público de todas las generaciones. Con obras como "Pinti en Broadway", "La familia Fernández" y "El avaro", entre muchas otras, se convirtió en un referente indiscutido del teatro comercial y del humor inteligente argentino.
Según la organización, los Premios Pinti buscan honrar ese legado “talento, compromiso con el teatro y extraordinaria capacidad para conectar con distintas generaciones de espectadores”.
El jurado está integrado por 25 personalidades del ámbito cultural, entre periodistas, escritores, críticos y figuras emergentes, para garantizar una mirada plural, rigurosa y diversa. Entre ellos se encuentran Carlos Ulanovsky, Claudia Piñeiro, Fernando Bravo, Gabriela Radice, Enrique Avogadro, Hugo Paredero, Marcela Coronel, Marcela Godoy, Mey Scápola, Tatiana Schapiro, Pablo Sirvén, Marcelo Stiletano y Jorge Dubatti.
Entre las categorías confirmadas se destacan: Mejor Comedia, Mejor Drama o Comedia Dramática, Mejor Musical, Mejor Unipersonal, espectáculo de humor, stand up o formato alternativo, Mejor Obra de Autoría Nacional, Mejor Actor y Actriz de Comedia / Drama / Musical, Mejor Actor y Actriz de Reparto, Mejor Dirección, Mejor Coreografía, Mejor Diseño de Escenografía, Vestuario, Iluminación, Sonido y Música Original, Mejor Producción, Premio a la Trayectoria (elección institucional de AADET), Espectáculo del Año (elección institucional) y Espectáculo Favorito del Público (votación abierta).
Sebastián Blutrach, presidente de AADET expresó que “Con estos premios queremos consolidar un reconocimiento de referencia para nuestro teatro, que exprese la calidad artística y el talentoso trabajo de productores, elencos y equipos técnicos. Es una invitación a poner en valor la escena teatral argentina”.
Los Premios Pinti nacen con la vocación de convertirse en una cita anual ineludible de la cartelera porteña, reconociendo no solo a los artistas en escena, sino también a los equipos técnicos, productores y trabajadores que hacen posible cada función.
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