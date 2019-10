Hugo Varela pedalea para la música y la risa

Con una participación muy plena del público. Además, está la presentación de Lucas, un asistente especial. Es mi hijo, por los menos los abogados me dijeron que era así. Con una banda. Todo teatro que se precie de tal tiene una orquesta estable, en cambio yo tengo una orquesta inestable. Con músicos de primera complementando y haciendo cosas muy lindas. (Sonriéndose) El hombre, es el único animal que ríe aun en las peores circunstancias (en la Argentina inclusive) y mi propuesta es que nos vamos a reír como animales", dispara de entrada Hugo Varela, quien presenta su nuevo show, Humor a Pedal, en el teatro Astral, de avenida Corrientes 1639.

"Luego de dos años de reflexión, se le ocurre debutar en el peor momento -comenta la gacetilla de prensa-, con su nuevo espectáculo con canciones, monólogos, juegos con el público y junto a los extraños artefactos musicales, a los que nos tiene acostumbrados, presentando su nuevo aparato musical, el Sambófono Pédico. Lo hace acompañado por la Orquesta Inestable, una banda sin criterio musical, compuesta por Miguel Angel Tallarita en trompeta y dirección, Gustavo Tejada en trompeta, Iván Carrera en trompeta, Nelson Gesualdi en trombón y Marcelo Schinder en tuba. Además cuenta con la inefable presencia de Lucas Varela, un asistente de escenario con inquietudes diversas, durante doce funciones únicas, los viernes y sábados a las 21.30 hs y los domingos a las 20 hs".

-¿Por qué se llama Humor a Pedal?

-Por el instrumento que yo estreno. Es un artefacto muy complejo. Está hecho sobre la base de una bicicleta fija. Tiene muchos engranajes que hacen que se toca con los pies, por eso pédico.

-¿Humor a Pedal significa también que no aprendimos nada y nos siguen haciendo la bicicleta financiera?

-Todo tiene que ver con el pedal. Un espectador me hizo una pregunta que me dejó pedaleando. Hay que pedalear hasta fin de mes como sea. Es también una referencia al instrumento musical. Tocar varios instrumentos solos como el hombre orquesta, que vi en un circo cuando era chico. Es también una recorrida por distintos géneros musicales que tienen que ver con nuestra historia. Cosas tropicales con un ritmo que hemos tenido desde hace mucho. Hasta bajamos del escenario con Lucas y la banda. La gente se va sumando. Venimos al hall tocando y salimos a la vereda e intentamos ser felices como sea. Creo que está bueno. No soy un tipo muy entusiasta en las previas de mi laburo. Pero creo que lo que ahora hago va a estar bueno.

-¿Cuándo descubriste que eras capaz de armar instrumentos musicales?

-Desde bastante chico. Esto tiene que ver con lo que te conté del circo. Ahí vi al famoso payaso que hacía el hombre orquesta. Es como un rubro, el excéntrico musical. Siempre en los circos aparecía uno que fabricaba cosas extrañas. En mi casa empecé a armar cosas, a romper cosas. Uno de los primeros que hice fue el coya orquesta. Como del norte nuestro. Tocando un charango. Sonaba como un grupo norteño. Ese fue un poco el primer aparato importante que fabriqué. Después hice una quena. El que toca la quena no puede cantar mientras toca la quena.

-¿Cuándo comenzaste a vivir del arte?

-Estudié arquitectura. Hice teatro, estudié mimo. Hice mil cosas. Hice diseños de short de baños y me pagaban sólo por los que les gustaban. También trabajaba para arquitectos. Después tuve alumnos de guitarra y algunos de mimo. Fueron cosas independientes. Esas actividades me permitían en los tiempos libres poder hacer lo mío.

El mito urbano de su inminente ingreso a Les Luthiers

-Todos tus espectáculos son unipersonales, ¿por qué?

-El unipersonal me gusta. El mago tiene que ser solitario. He estado compartiendo espectáculos con otros humoristas. He hecho Inodoro Pereyra. Era un elenco deocho actores con los chistes de Fontanarrosa. Una cosa muy linda. Estuve como dos años trabajando con eso. Hasta el día de hoy la gente me para por la calle y me pregunta cuándo vas a volver a hacer a Inodoro Pereyra.

-¿Nunca te ofrecieron ser parte de Les Luthiers?

-No. Los conozco. Me los he cruzado en muchas ocasiones. Es un mito urbano. Carlitos Núñez Cortés me dijo "vos tendría que ser uno del grupo". Trabajamos con los mismos ingredientes, canciones, monólogos. Son dos conceptos teatrales diferentes. Yo dialogo permanentemente con el público. Es otro concepto teatral. Hace casi 40 años que me dedico al humor y sobre el escenario hace 60 años que estoy.

-¿Qué otros proyectos laborales tenés?

-Te olvidás de que estamos viviendo en la Argentina. Tener un proyecto para una semana ya es una locura en este país. Tengo ganas de hacer cosas. Estoy esperando un poquito que baje la polvareda.