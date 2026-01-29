Otra metida de pata de Luca Martin: descalificó a Fátima Florez

El hijo de Matías Martin entendió mal declaraciones de Fátima Florez contra Yuyito González. La humorista lo escuchó en vivo y respondió sin vueltas
Tras su desafortunado comentario sobre el periodista Chiche Gelblung -al que cuestionò por su edad-. Luca Martin volvió a equivocarse, y descalificó a Fátima Florez por declaraciones que había hecho sobre Yuyito González. El intercambio se dio en televisión abierta y tuvo una respuesta directa de la humorista.
Todo se originó a partir de una entrevista de Fátima Florez en el programa conducido por Moria Casán, donde recordó una visita de Javier Milei al ciclo de Yuyito González y utilizó la expresión “discontinuada” para referirse al programa de la exvedette, por su bajo rating y alcance televisivo, y no a ella.
El tema fue retomado en Bendita, por El Nueve, donde Luca Martin interpretó esos dichos como una descalificación hacia la conductora y los vinculó con una mirada sobre su valor en función de su sexualidad. Durante su intervención expresó su crítica a una mujer se refiriera así a otra en televisión.
Mientras el panel debatía, Fátima Florez estaba mirando el programa y decidió comunicarse con la producción para responder. Negó la interpretación de Luca Martin y aclaró que el término “discontinuado” hacía referencia exclusivamente al rendimiento del ciclo, no a cuestiones personales ni de género.
La humorista sostuvo que sus comentarios apuntaban al impacto mediático del programa y a la conveniencia de ciertas apariciones televisivas, y remarcó que en ningún momento habló de sexualidad. La respuesta se dio en vivo y cerró el intercambio desde su punto de vista.
El cruce generó reacciones diversas en redes sociales, con usuarios que apoyaron la postura de Luca Martin y otros que respaldaron la aclaración de Fátima Florez.
