Otra metida de pata de Luca Martin: descalificó a Fátima Florez

Todo se originó a partir de una entrevista de Fátima Florez en el programa conducido por Moria Casán, donde recordó una visita de Javier Milei al ciclo de Yuyito González y utilizó la expresión “discontinuada” para referirse al programa de la exvedette, por su bajo rating y alcance televisivo, y no a ella.

Otra vez Luca Martín generando polémica por sus opiniones. Esta vez, opinó de Fátima Florez, la "mandó a cagar" y ella salió rápidamente a ubicarlo.

El tema fue retomado en Bendita, por El Nueve, donde Luca Martin interpretó esos dichos como una descalificación hacia la conductora y los vinculó con una mirada sobre su valor en función de su sexualidad. Durante su intervención expresó su crítica a una mujer se refiriera así a otra en televisión.

Un cruce en vivo

Mientras el panel debatía, Fátima Florez estaba mirando el programa y decidió comunicarse con la producción para responder. Negó la interpretación de Luca Martin y aclaró que el término “discontinuado” hacía referencia exclusivamente al rendimiento del ciclo, no a cuestiones personales ni de género.

luca-martin-nancy-duplaa-y-matias-martin-1879946 La polémica se dio en vivo por El Nueve y tuvo rápida repercusión en redes.

La humorista sostuvo que sus comentarios apuntaban al impacto mediático del programa y a la conveniencia de ciertas apariciones televisivas, y remarcó que en ningún momento habló de sexualidad. La respuesta se dio en vivo y cerró el intercambio desde su punto de vista.

El cruce generó reacciones diversas en redes sociales, con usuarios que apoyaron la postura de Luca Martin y otros que respaldaron la aclaración de Fátima Florez.