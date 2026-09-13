Juana Viale habló sobre el estado de salud de Mirtha Legrand: qué dijo

La diva se encuentra internada desde hace una semana por un cuadro de bronquitis. Su nieta volvió a estar al frente del programa y dio detalles acerca del estado de salud de Mirtha Legrand.
Juana Viale volvió a ponerse el sábado por la noche al frente de La Noche de Mirtha y reveló detalles de cómo se encuentra su abuela, que permanece internada desde hace una semana en el Sanatorio Mater Dei por un cuadro de bronquitis
En los primeros minutos del ciclo, la conductora se tomó un momento para responder la pregunta que todos los espectadores se hacían y explicar que Mirtha Legrand aún está en proceso de recuperación, por lo que ella fue la encargada de ponerse al mando de su programa.
Con su habitual carisma y simpatía, Juana transmitió total tranquilidad al público sobre la evolución de la diva, destacando que su estado general es muy positivo: “Mi abuelita sigue en la clínica, pero poniéndose de mil maravillas”.
Durante su presentación, no faltó el toque de humor para describir la personalidad incansable de "La Chiqui". Viale bromeó sobre lo difícil que resulta para los profesionales de la salud mantener a la conductora en reposo absoluto. “Hay que retenerla a la señora, porque ustedes saben cómo es. La señora es eventera. Ya estaría en todos lados”, comentó.
Mirando fijamente a la cámara, Juan aprovechó el espacio para enviar un cálido saludo a la Diva de los Almuerzos, sabiendo que estaba siguiendo la transmisión en directo desde su habitación.
Las declaraciones de la conductora coincidieron con la información oficial emitida por el Sanatorio Mater Dei en su último parte médico. La institución confirmó que Mirtha evoluciona favorablemente de su cuadro respiratorio, asistida por su kinesiólogo, atenta a sus asuntos personales y profundamente agradecida por el constante afecto que recibe de la gente.
En abril pasado, la diva atravesó un fuerte cuadro gripal, por el que también debió cancelar las grabaciones de su programa. En ese momento, el encargado de comunicar la noticia fue su nieto y productor Nacho Viale, que explicó: "Mirtha está muy bien, aún con un poco de tos y congestión. Siguiendo la recomendación de su médico, mejor esperar unos días más y la evolución natural de estos cuadros".
Durante ese episodio, los médicos habían recomendado que "La Chiqui" se mantuviera en reposo absoluto y realizara un tratamiento con antibióticos
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