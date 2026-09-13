Juana Viale habló sobre el estado de salud de Mirtha Legrand: qué dijo

Mirando fijamente a la cámara, Juan aprovechó el espacio para enviar un cálido saludo a la Diva de los Almuerzos, sabiendo que estaba siguiendo la transmisión en directo desde su habitación.

Las declaraciones de la conductora coincidieron con la información oficial emitida por el Sanatorio Mater Dei en su último parte médico. La institución confirmó que Mirtha evoluciona favorablemente de su cuadro respiratorio, asistida por su kinesiólogo, atenta a sus asuntos personales y profundamente agradecida por el constante afecto que recibe de la gente.

En abril pasado, la diva atravesó un fuerte cuadro gripal, por el que también debió cancelar las grabaciones de su programa. En ese momento, el encargado de comunicar la noticia fue su nieto y productor Nacho Viale, que explicó: "Mirtha está muy bien, aún con un poco de tos y congestión. Siguiendo la recomendación de su médico, mejor esperar unos días más y la evolución natural de estos cuadros".

Durante ese episodio, los médicos habían recomendado que "La Chiqui" se mantuviera en reposo absoluto y realizara un tratamiento con antibióticos