Inesperada confesión de Gonzalo Heredia: "Los actores son ratas"

GONZALO HABLÓ DE SUS PREFERENCIAS SEXUALES

“Me calienta que la media esté media floja. Y voy a tirar otra más. La pierna, cuando te raspan los pelos... ¿viste el raspaje? ¿la lija? Vos me das lija y papi está...”, compartió Gonzalo, meses atrás, en una entrevista compartida con su amigo Esteban Lamothe.

En tanto, acto seguido Gonzalo sumó otra de sus debilidades, a la hora de la intimidad, y que es "la bombacha corrida", remarcando que sea de algodón medio gastado o roto.