Inesperada confesión de Gonzalo Heredia: "Los actores son ratas"

El actor aseguró que el y todos sus colegas son aversivos a la hora de pagar cosas porque prefieren vivir de los canjes publicitarios.
Gonzalo Heredia habló de los "comportamientos" de los actores y generó revuelo. El artista aseguró que en el mundo del espectáculo sus colegas viven de los canjes publicitarios porque son "totalmente ratas". ¿Qué opinarán sus compañeros de rubro de sus dichos?
"Los actores y las actrices, en general, son totalmente ratas... Cien por ciento pero cien por ciento. Aparte, los actores y las actrices tenemos algo que se llama canje", dijo Gonzalo, al aire de Blender, uno de los canales de streaming de moda.
"Y algunos vivimos de esos canjes...", dijo Heredia, enfatizando sus palabras con gestos. "Vivimos de eso, vivimos del canje. Aunque, claro, uno tiene límites...", hizo un párate en sus dichos, el artista que aparte de lucirse en tele y teatro tiene una vocación desarrollada por la escritura y la literatura.
"O sea, una pasculiana de canje... Y, amigo, una pasculiana. Depende hasta donde... Un salame picado fino", puso Gonzalo, como comparativo de productos con los que no eliguiría hacer un canje publicitario a cambio de mercadería, dejando en claro que para el no todo es viable de promoción, en general a través de posteos en redes sociales.
“Me calienta que la media esté media floja. Y voy a tirar otra más. La pierna, cuando te raspan los pelos... ¿viste el raspaje? ¿la lija? Vos me das lija y papi está...”, compartió Gonzalo, meses atrás, en una entrevista compartida con su amigo Esteban Lamothe.
En tanto, acto seguido Gonzalo sumó otra de sus debilidades, a la hora de la intimidad, y que es "la bombacha corrida", remarcando que sea de algodón medio gastado o roto.
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