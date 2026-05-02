Pampita confirmó su separación de Martín Pepa

En el mismo mensaje, la conductora también explicó su postura respecto a la crianza de sus hijos y la elección de su presente familiar. “ No, en diez años ya me perdí diez años de la crianza de mis hijos. Quiero ahora vivir en una megacasa divina con jardín con todo para todos”, agregó.

La relación entre Pampita y Martín Pepa comenzó a tomar notoriedad pública entre noviembre y diciembre de 2023. Durante el verano de 2024, ambos empezaron a mostrarse juntos con mayor naturalidad y consolidaron el vínculo lejos de la exposición permanente.