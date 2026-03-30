Shakira a un paso de entrar al Salón de la Fama del Rock&Roll

Los fanáticos de Shakira no sólo la consagraron, sino que -también- la posicionaron como una de las figuras más influyentes dentro de la industria musical, y de esta manera, la cantante colombiana está en el puesto número cinco de la lista, superando a otros grandes artistas como Mariah Carey, Oasis y Billy Idol.

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El voto de los fanáticos se sumará al de los más de 1200 especialistas en música que decidirán quién entra finalmente en la prestigiosa lista.

El requisito exigido para ingresar al Salón de la Fama del Rock&Roll es haber editado su primer álbum hace al menos 25 años y la artista barranquillera lanzó “Magia”-su primer disco- en 1991-.

Las votaciones oficiales finalizaran el próximo viernes 3 de abril.