Internaron a Mirtha Legrand: los detalles del primer parte médico

Por el momento, el Sanatorio Mater Dei estableció que será el encargado de comunicar oficialmente cualquier novedad relacionada con el estado de salud de la conductora. "De no mediar cambios, el miércoles emitiremos un nuevo parte médico, al ser este el único medio de comunicación del Sanatorio Mater Dei", informó la institución.

El ingreso se produjo después de que Legrand atravesara un episodio gripal que había obligado a la conductora a realizar reposo. Como consecuencia de ese cuadro, no pudo participar de las grabaciones de su programa, La Noche de Mirtha, emitido habitualmente por televisión.

Ante su ausencia, su nieta Juana Viale quedó al frente de la emisión del sábado. Durante el programa, Viale hizo referencia al estado de salud de su abuela y explicó que se encontraba atravesando una gripe.

"Estoy acá y me pongo la camiseta porque la abuelita está con gripe y le mandamos un besito enorme", expresó Viale durante la emisión.

Juana Viale reemplazó a Mirtha Legrand en la conducción y envió un mensaje sobre la recuperación de su abuela.

Con un tono distendido, agregó que su abuela se estaba recuperando "con sus tecitos y sus ungüentos naturales", aunque luego aclaró entre risas: "Mentira, todos son medicamentos".

Según la información oficial difundida este lunes, la internación tiene carácter preventivo y busca mantener a la conductora bajo monitoreo mientras se realizan los controles correspondientes.