Juana Viale reemplazará a Mirtha Legrand y hará las dos mesas del fin de semana

La mesa se completará con la periodista deportiva Luciana Rubinska, en una jornada en la que también se espera que se hable sobre la actualidad de la Selección Argentina y el futuro de Lionel Messi.

Los invitados del domingo

El domingo será el turno de “Almorzando con Juana”. En esta oportunidad, la mesa estará integrada por la actriz Patricia Echegoyen, el bailarín Iñaki Urlezaga, el actor Martín Seefeld, la influencer y actriz Juli Castro y la jugadora de hockey Sofía Cairó, integrante de Las Leonas y campeona del mundo.

Echegoyen forma parte del elenco de la comedia “Con la nuestra”, mientras que Urlezaga regresó a la escena de la danza con su espectáculo “El Aplauso Final”. Por su parte, Seefeld integra el elenco de “Desde el Jardín”, la obra protagonizada por Guillermo Francella.

Así, Juana Viale tendrá un doble rol durante el fin de semana televisivo: reemplazará a su abuela el sábado por la noche y, al día siguiente, conducirá el tradicional almuerzo dominical. La ausencia de Mirtha será temporal y está vinculada a su cuadro gripal.