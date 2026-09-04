Juana Viale reemplazará a Mirtha Legrand y hará las dos mesas del fin de semana

Mirtha Legrand se ausentará por un cuadro gripal y Juana Viale quedará al frente de los programas del sábado y domingo, con los invitados que ya estaban confirmados.
Juana Viale estará al frente de las dos mesas del próximo fin de semana debido a que Mirtha Legrand atraviesa un cuadro gripal, informaron fuentes de la producción a Diario Popular. La modificación será la única novedad en la programación: los horarios y los invitados previstos se mantienen sin cambios.
De esta manera, Viale conducirá el sábado desde las 21:30 una nueva emisión de “La Noche de Mirtha”, mientras que el domingo estará al frente de “Almorzando con Juana”, a partir de las 13:45, ambos por El Trece.
Para la cena del sábado, la producción confirmó la presencia de las abogadas Ana Rosenfeld y Elba Marcovecchio, quienes podrían abordar distintos aspectos del conflicto legal que atravesaron Wanda Nara y Mauro Icardi.
También participará la periodista de espectáculos Karina Iavícoli, actualmente vinculada a “Intrusos” y “LAM”, quien repasará algunos de los principales temas de la agenda del espectáculo.
La mesa se completará con la periodista deportiva Luciana Rubinska, en una jornada en la que también se espera que se hable sobre la actualidad de la Selección Argentina y el futuro de Lionel Messi.
El domingo será el turno de “Almorzando con Juana”. En esta oportunidad, la mesa estará integrada por la actriz Patricia Echegoyen, el bailarín Iñaki Urlezaga, el actor Martín Seefeld, la influencer y actriz Juli Castro y la jugadora de hockey Sofía Cairó, integrante de Las Leonas y campeona del mundo.
Echegoyen forma parte del elenco de la comedia “Con la nuestra”, mientras que Urlezaga regresó a la escena de la danza con su espectáculo “El Aplauso Final”. Por su parte, Seefeld integra el elenco de “Desde el Jardín”, la obra protagonizada por Guillermo Francella.
Así, Juana Viale tendrá un doble rol durante el fin de semana televisivo: reemplazará a su abuela el sábado por la noche y, al día siguiente, conducirá el tradicional almuerzo dominical. La ausencia de Mirtha será temporal y está vinculada a su cuadro gripal.
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