Internaron de urgencia a Tom Holland, conocido por su papel del Hombre Araña

El accidente fílmico se produjo el último viernes, en pleno rodaje del filme. Y Tom termino con una Conmoción Cerebral, producto de un fuerte impacto recibido en esa zona de su cuerpo, al realizar una de sus típicas escenas de riesgo. Escena que, en esta oportunidad salió mal y el blanco fue la parte superior del cuerpo de Holland.

Una fuente cercana a la producción adelantó que la estrella del cine internacional se tomará un descanso "por precaución", pero que la salud de Tom no corre ningún tipo de peligro, más allá del mal momento vivido que lo hizo terminar internado en un centro médico local.

Y que se espera que, en algunos días, cuando su recuperación sea total y lo sucedido se transforme sólo en un mal recuerdo para él y todos los presentes en el lugar de los hechos, Holland regrese al set de grabaciones para terminar con el rodaje que luego irá a una etapa de posproducción.

CÓMO SEGUIRÁ EL RODAJE

Con un estreno previsto para fines de julio del 2026, la película que empezó a grabarse el mes pasado sufrirá un párate, en principio de algunos días. Tom se tomará unas jornadas de descanso para, ya conseguida el alta médica correspondiente, continuar con su recuperación de forma hogareña.

Hombre Aranña, nota Tomo haciendo una de las escenas de riesgo para su nuevo filme.

En tanto, la productora cinematográfica Sony, - quien realiza la película junto con Marvel Studios-, está a punto de reunirse en este día lunes para elaborar un plan de trabajo a futuro, dado que la realidad implicará algunos cambios de agenda.