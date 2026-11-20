El juez admitió parcialmente la querella por delitos contra la libertad sexual, lesiones y trato degradante. Las denunciantes deberán ratificar sus testimonios el 3 de febrero de 2027.
La Audiencia Nacional de España abrió una investigación penal contra el cantante Julio Iglesias -de 83 años- tras admitir parcialmente una querella presentada por dos exempleadas que lo acusan de presuntas agresiones sexuales, lesiones y trato degradante. Los hechos habrían ocurrido en 2021, mientras trabajaban en las propiedades del artista en Bahamas y República Dominicana.
El juez Antonio Piña, titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, consideró que los testimonios de las querellantes y los elementos de prueba aportados -entre ellos una fotografía que muestra hematomas en un brazo y marcas compatibles con mordeduras en un muslo- constituyen indicios suficientes para iniciar diligencias. Sin embargo, aclaró que la admisión no implica un juicio sobre la credibilidad de los relatos ni sobre la responsabilidad de Julio José Iglesias de la Cueva, el verdadero nombre el artista.
El magistrado admitió la investigación por delitos contra la libertad sexual, lesiones y trato degradante. En cambio, rechazó avanzar sobre las acusaciones de trata de seres humanos y delitos contra los derechos de los trabajadores. Según el auto, no se acreditó engaño o artificio en la contratación, y los países donde habrían ocurrido los hechos (Bahamas y República Dominicana) carecen de un tipo penal asimilable en materia laboral.
Las dos mujeres, una empleada del hogar y una fisioterapeuta -identificadas en la investigación periodística con los seudónimos Rebeca y Laura-, deberán declarar de forma presencial el 3 de febrero de 2027 para ratificar la querella. Sus datos personales permanecerán reservados.
Las denuncias se hicieron públicas en enero de 2026 a través de una investigación conjunta de elDiario.es y Univisión que duró tres años y contactó a 15 exempleadas que trabajaron para Iglesias entre 1990 y 2023. Las dos querellantes relataron un ambiente de control, acoso e intimidación, con tocamientos, agresiones físicas y exigencias de carácter sexual. Una de ellas, de 22 años en ese momento, describió situaciones de penetración forzada y bofetadas. La otra denunció besos y tocamientos en los pechos sin consentimiento.
Inicialmente, la Fiscalía de la Audiencia Nacional archivó la denuncia por considerar que España carecía de jurisdicción al haberse producido los hechos en el extranjero. Posteriormente, cambió de criterio y sostuvo que los tribunales españoles sí eran competentes (por el principio de personalidad, al tratarse de un ciudadano español). Con ese cambio, Women’s Link Worldwide -organización que representa a las mujeres- presentó la querella directa ante la Audiencia Nacional en septiembre de 2026.
Julio Iglesias, que ha vendido más de 300 millones de discos a lo largo de su carrera, ha calificado las acusaciones de “absolutamente falsas” y en declaraciones públicas negó haber “abusado, coaccionado o faltado el respeto a ninguna mujer”.
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