El origen del caso

Las denuncias se hicieron públicas en enero de 2026 a través de una investigación conjunta de elDiario.es y Univisión que duró tres años y contactó a 15 exempleadas que trabajaron para Iglesias entre 1990 y 2023. Las dos querellantes relataron un ambiente de control, acoso e intimidación, con tocamientos, agresiones físicas y exigencias de carácter sexual. Una de ellas, de 22 años en ese momento, describió situaciones de penetración forzada y bofetadas. La otra denunció besos y tocamientos en los pechos sin consentimiento.

Inicialmente, la Fiscalía de la Audiencia Nacional archivó la denuncia por considerar que España carecía de jurisdicción al haberse producido los hechos en el extranjero. Posteriormente, cambió de criterio y sostuvo que los tribunales españoles sí eran competentes (por el principio de personalidad, al tratarse de un ciudadano español). Con ese cambio, Women’s Link Worldwide -organización que representa a las mujeres- presentó la querella directa ante la Audiencia Nacional en septiembre de 2026.

Julio Iglesias, que ha vendido más de 300 millones de discos a lo largo de su carrera, ha calificado las acusaciones de “absolutamente falsas” y en declaraciones públicas negó haber “abusado, coaccionado o faltado el respeto a ninguna mujer”.