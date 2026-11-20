La nueva etapa de la gira también incluirá presentaciones en Brasil, Guatemala, Costa Rica, Puerto Rico y Panamá, según informó Fénix Entertainment. Sin embargo, todavía no se comunicaron las fechas específicas, las ciudades, los estadios, los precios ni los canales oficiales para adquirir las entradas en esos destinos.

El regreso de Shakira a Venezuela se convirtió en uno de los anuncios más esperados por sus seguidores de la región, especialmente por tratarse de su primera visita al país en más de una década.