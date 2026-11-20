Cientos de fanáticos acampan frente al estadio de Caracas para conseguir entradas para sus shows del 16 y 17 de enero de 2027, en medio de la polémica por la preventa.
Miles de seguidores de Shakira permanecían este jueves en las inmediaciones del Estadio Monumental Simón Bolívar, en Caracas, con la expectativa de conseguir entradas para los recitales que la cantante colombiana ofrecerá el 16 y 17 de enero de 2027, en el marco de su gira mundial Las mujeres ya no lloran World Tour. Los espectáculos marcarán su regreso a Venezuela después de 16 años.
La expectativa por volver a verla generó una importante convocatoria en las boleterías del estadio. Luego de los inconvenientes registrados durante la venta por internet, cientos de fanáticos se acercaron al lugar y algunos incluso pasaron la noche allí para asegurarse un ticket.
Entre quienes aguardaban había personas que llevaron sillas y mantas para soportar las largas horas de espera. En paralelo, distintas imágenes y videos difundidos en redes sociales reflejaron la cantidad de público reunido y la emoción de los seguidores ante el regreso de la artista.
La venta de entradas también estuvo rodeada de polémica. Horas antes de que comenzara el expendio oficial para las dos fechas, se difundieron en grupos de WhatsApp un enlace y un código que permitían ingresar a una preventa anticipada que no había sido anunciada. La situación provocó confusión y malestar entre los fanáticos.
La nueva etapa de la gira también incluirá presentaciones en Brasil, Guatemala, Costa Rica, Puerto Rico y Panamá, según informó Fénix Entertainment. Sin embargo, todavía no se comunicaron las fechas específicas, las ciudades, los estadios, los precios ni los canales oficiales para adquirir las entradas en esos destinos.
El regreso de Shakira a Venezuela se convirtió en uno de los anuncios más esperados por sus seguidores de la región, especialmente por tratarse de su primera visita al país en más de una década.
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