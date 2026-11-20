El actor y figura de internet no escondió que su temperatura subió al ver a Wanda Nara en un vestido que despertó su fantasía de odalisca.
En la noche del jueves 19 de noviembre, la decoración de Medio Oriente en las cocinas de Masterchef Celebrity pasaron desapercibidas para Grego Rossello, que no pudo ver otra cosa que no sea Wanda Nara en un vestido de gala de estilo oriental, con un impactante escote.
El actor y personalidad de internet -un seductor con poco éxito con la conductora del reality- comentó lo mucho que estaba disfrutando lo que observaban sus ojos "Está buenísimo lo que estoy viendo, realmente, muy bueno, me encanta, nivel de producción impresionante… no puedo expresarlo. Te queda bárbaro el dorado, los brillos Wanda, es impresionante” expresó el participante, sin ponerse colorado.
Los jurados aprovecharon el intercambio para pedirle a Wanda Nara que moviera sus caderas para realizar “el baile del vientre”, la conductora lo intentó, pero confesó que no podía moverse mucho debido a lo ajustado que le quedaba el vestido.
“Yo la veo a Wanda con ese vestido y me la imagino bailando como odalisca, yo en unos paños de seda, una cama inmensa. Basta, perdón, son fantasías mías” admitió Grego Rossello en la entrevista posterior.
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