La conductora de DDM quieren compartir el mayor tiempo posible con su pareja y padre de dos hijos adolescentes. "Hasta que todo esto pase".
Se conoció qué pasará con el futuro televisivo de Mariana Fabbiani, tras la operación de urgencia de Mariano Chihade, su pareja y padre de dos hijos en común. La conductora de DDM, en la pantalla de América, tomó una fuerte decisión, que comunicó una de las caras más importantes de la empresa. "Hasta que termine el año...".
"No va a volver a América y yo creo que no va a volver a la televisión tampoco por unos meses, hasta que todo esto pase. Quiere esta obviamente en la recuperación de su marido", contó Ángel De Brito, sobre el futuro profesional de la conductora, en tiempos en donde una alarmante noticia sobre el presente en la salud de su pareja, la tiene acaparada.
Por el momento, la conducción del programa de las tardes del canal palermitano está a cargo de Martín Candalaft, quien supo ocupar ese rol en reiteradas oportunidades cuando Mariana tenía algún tema personal por resolver o estaba de vacaciones. Pero, al parecer, el periodista no sería quien quedaría a cargo definitivamente del aire, porque entra en vacaciones.
"Seguramente quedará después alguien del equipo o del Canal hasta que termine el año", anticipó, De Brito, a sabiendas que en las próximas semanas habrá otro conductor al frente del equipo, por lo menos para lo que resta del mes de noviembre y el último del año, diciembre.
La semana pasada se encendieron todas las alarmas cuando se conoció que Mariano ingresó a la Clínica Fleni, en el barrio porteño de Belgrano, para completar una serie de estudios médicos. Y que un resonancia magnética determinó que tenía un nódulo en el cerebro. Pocas horas después, al director de Mandarina, conocida productora de tevé, lo estaban operando.
La cirugía resultó exitosa pero Chihade tiene, por delante, un largo proceso de recuperación. "Esto tomó desprevenidos a todos porque es un tipo joven, saludable, deportista pero como pasa en la vida, surgen estas cosas", definió Ángel, bastión de la empresa, hace muchos años.
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