QUÉ PASÓ CON LA SALUD DEL MARIDO DE FABBIANI

La semana pasada se encendieron todas las alarmas cuando se conoció que Mariano ingresó a la Clínica Fleni, en el barrio porteño de Belgrano, para completar una serie de estudios médicos. Y que un resonancia magnética determinó que tenía un nódulo en el cerebro. Pocas horas después, al director de Mandarina, conocida productora de tevé, lo estaban operando.

La cirugía resultó exitosa pero Chihade tiene, por delante, un largo proceso de recuperación. "Esto tomó desprevenidos a todos porque es un tipo joven, saludable, deportista pero como pasa en la vida, surgen estas cosas", definió Ángel, bastión de la empresa, hace muchos años.