Escándalo por la carpa VIP en la misa del Papa León XIV: famosos, políticos y empresarios invitados

Mientras millones de fieles esperaron durante horas para ver al Pontífice, celebridades y dirigentes accedieron a sectores exclusivos con catering y ubicaciones privilegiadas. Un diputado presentó un pedido de informes para conocer quién organizó las invitaciones y quién pagó los gastos.
La multitudinaria misa que encabezó el Papa León XIV en el Monumento a los Españoles, en Palermo, terminó envuelta en una fuerte polémica por la existencia de una carpa VIP destinada a famosos, políticos y empresarios.
Mientras miles de fieles soportaron largas esperas para participar de la celebración, algunos invitados tuvieron acceso a espacios exclusivos con catering y ubicaciones a pocos metros del altar. Las imágenes compartidas en redes sociales dejaron al descubierto las comodidades y generaron cuestionamientos por el trato diferencial.
Entre las figuras del espectáculo estuvieron Pampita, Yanina Latorre, Valeria Mazza, Alejandro Gravier, Flor de la V, Analía Franchín, Marcela Tinayre, Rocío Marengo y Alejandra Maglietti. También participaron empresarios y dirigentes políticos.
La lista de invitados incluyó a funcionarios porteños como Jorge Macri y Clara Muzzio, además de Horacio Rodríguez Larreta, Gabriela Michetti, Patricia Bullrich y Esteban Bullrich.
Del ámbito empresarial fueron mencionados Nicolás Caputo, Adelmo Gabbi, Luis Galli, Aldo Roggio y Hugo Sigman. También estuvieron los jueces de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz.
Una de las que mostró el interior de la carpa fue Angie Landaburu, quien publicó fotografías de la decoración, las imágenes religiosas y el catering preparado para los invitados.
El contraste con los fieles y voluntarios despertó fuertes críticas. Un colaborador de la organización contó que trabajaba desde la noche anterior y tuvo que seguir la misa de pie, detrás de una valla y a más de dos kilómetros del altar.
El periodista Nacho Otero también cuestionó que hubiera celebridades con asientos reservados mientras monjas, sacerdotes y adultos mayores debían permanecer en condiciones menos favorables.
La controversia llegó al Congreso. El diputado Esteban Paulón presentó un proyecto de resolución para solicitar explicaciones a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y al canciller Pablo Quirno.
El legislador busca conocer quién confeccionó las listas de invitados, cuáles fueron los criterios para distribuir las acreditaciones y cuánto costaron el montaje de la carpa y el catering.
"Armaron un sector VIP con catering para famosos y dejaron afuera a cientos de periodistas que ya estaban acreditados para cubrir la visita del Papa", cuestionó Paulón en sus redes sociales.
Y agregó: "¿Quién los invitó, con qué criterio y, sobre todo, quién pagó este chiste?".
Desde Prensa de Casa Rosada dejaron trascender que Presidencia cursó las invitaciones VIP, aunque no precisaron quién tomó las decisiones ni cómo se financiaron los servicios.
La polémica también reavivó los cuestionamientos por la contratación de DF Entertainment para producir actividades vinculadas con la visita papal.
Según documentación del portal COMPR.AR, la empresa presentó una oferta de $8.690 millones para servicios de producción y coordinación general, en un procedimiento de contratación directa bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete.
La cifra equivalía entonces a unos 5,6 millones de dólares. Sin embargo, ese monto no permite establecer cuánto se destinó específicamente a las carpas VIP y al catering.
La diferencia de condiciones entre los invitados especiales y los miles de fieles terminó convirtiéndose en el centro del escándalo. Una celebración marcada por el mensaje de humildad y cercanía de León XIV quedó atravesada por cuestionamientos sobre privilegios, gastos y responsabilidades políticas.
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