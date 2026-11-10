Escándalo por la carpa VIP en la misa del Papa León XIV: famosos, políticos y empresarios invitados

Del ámbito empresarial fueron mencionados Nicolás Caputo, Adelmo Gabbi, Luis Galli, Aldo Roggio y Hugo Sigman. También estuvieron los jueces de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz.

Una de las que mostró el interior de la carpa fue Angie Landaburu, quien publicó fotografías de la decoración, las imágenes religiosas y el catering preparado para los invitados.

Angie Landaburu compartió imágenes del interior de la carpa reservada para invitados y empresarios durante la visita papal.

El contraste con los fieles y voluntarios despertó fuertes críticas. Un colaborador de la organización contó que trabajaba desde la noche anterior y tuvo que seguir la misa de pie, detrás de una valla y a más de dos kilómetros del altar.

El periodista Nacho Otero también cuestionó que hubiera celebridades con asientos reservados mientras monjas, sacerdotes y adultos mayores debían permanecer en condiciones menos favorables.

El pedido de informes a Karina Milei y Pablo Quirno

La controversia llegó al Congreso. El diputado Esteban Paulón presentó un proyecto de resolución para solicitar explicaciones a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y al canciller Pablo Quirno.

DE PRIVILEGIOS, FARISEOS, NEGOCIADOS Y VERGÜENZA Armaron un sector VIP con catering para famosos y dejaron afuera a cientos de periodistas que ya estaban acreditados para cubrir la visita del Papa.En el gobierno nacional y el de la ciudad no entendieron absolutamente nada de lo que significaba la llegada de Leon XIV al país ni su mensaje.Por eso presentamos un pedido de informes para que @pabloquirno y @KarinaMileiOk expliquen: ¿Quién los invitó, con qué criterio y, sobre todo, quién pagó este chiste? — EstebanPaulon (@EstebanPaulon) November 9, 2026

El legislador busca conocer quién confeccionó las listas de invitados, cuáles fueron los criterios para distribuir las acreditaciones y cuánto costaron el montaje de la carpa y el catering.

"Armaron un sector VIP con catering para famosos y dejaron afuera a cientos de periodistas que ya estaban acreditados para cubrir la visita del Papa", cuestionó Paulón en sus redes sociales.

Y agregó: "¿Quién los invitó, con qué criterio y, sobre todo, quién pagó este chiste?".

Desde Prensa de Casa Rosada dejaron trascender que Presidencia cursó las invitaciones VIP, aunque no precisaron quién tomó las decisiones ni cómo se financiaron los servicios.

Los millones destinados a la organización

La polémica también reavivó los cuestionamientos por la contratación de DF Entertainment para producir actividades vinculadas con la visita papal.

Según documentación del portal COMPR.AR, la empresa presentó una oferta de $8.690 millones para servicios de producción y coordinación general, en un procedimiento de contratación directa bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete.

La cifra equivalía entonces a unos 5,6 millones de dólares. Sin embargo, ese monto no permite establecer cuánto se destinó específicamente a las carpas VIP y al catering.

La diferencia de condiciones entre los invitados especiales y los miles de fieles terminó convirtiéndose en el centro del escándalo. Una celebración marcada por el mensaje de humildad y cercanía de León XIV quedó atravesada por cuestionamientos sobre privilegios, gastos y responsabilidades políticas.