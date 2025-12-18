Qué dice el primer parte médico del chef Christian Petersen

A través de un comunicado de prensa, se informó que se encuentra internado en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Ramón Carrillo de San Martín de los Andes, donde fue derivado desde el Hospital de Junín de los Andes.

Además, explicaron que el chef presenta un "cuadro de falla multiorgánica", por lo que su estado es reservado y requiere atención médica especializada de manera continua.

Embed Christian Pertersen lucha por su vida: el chef se descompensó en una excursión en el sur. Los detalles sobre el tema en #TardeOTemprano.#lovieneltrece pic.twitter.com/LcVc3zyCfC — eltrece (@eltreceoficial) December 18, 2025

Mientras que desde el Ministerio de Salud y el hospital aclararon que no se había emitido ningún parte médico oficial previo a este informe, y señalaron que cualquier información que haya circulado en redes sociales u otros medios no proviene de fuentes oficiales.

En tanto solicitaron respetar la privacidad del paciente y de su familia en este momento delicado. Por último, indicaron que cualquier novedad será comunicada oportunamente a través de los canales institucionales del Ministerio de Salud de Neuquén y del Hospital Ramón Carrillo.

El chef Christian Petersen, conocido popularmente por haber participado como jurado de "El gran premio de la cocina" y sus programas en El Gourmet, se descompensó durante un viaje al Sur de la Argentina y tuvo que ser internado.

image

"Estaba en una excursión en el Sur, escalando el volcán Lalín y sufrió una afección cardíaca. Está internado en terapia intensiva, lo quieren trasladar, pero no mejora", contaron en el ciclo Puro Show, de El Trece.

"Durante el ascenso, el guía advirtió que no se encontraba bien y tuvieron que hacer un operativo de rescate", detallaron. El parte médico indicó que presentaba un brote y una fibrilación auricular, una arritmia cardíaca caracterizada por un ritmo irregular y acelerado del corazón.

En abril de 2025, Christian Petersen se casó con Sofía Zelaschi. A finales del año pasado, Petersen habló de su boda y de sus ganas de agrandar la familia con su pareja. Destacó que uno de los aspectos fundamentales en su relación fue la aprobación de sus tres hijos, Hans, Lars y Francis. Aseguró que no tomaría una decisión tan importante sin contar con el respaldo de ellos